Tunceli'de 'de PKK'ya darbe!

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de yürütülen 'Eren Abluka-7 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütüne ait sığınakta mühimmat ile 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi elegeçirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Hozatilçesine bağlı Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütünün sığınağı tespit edildi.Sığınak içinde; 40 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 210 litre mazot, 160 litre benzin, 200 pil, 6 kuzine sobası, 28 takım leşker kıyafeti, 200 metre leşker kumaşı, 10 uyku tulumu ve 200 battaniye, 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi. 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ileinançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.