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Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya terörle mücadele mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık konseptte yer almalıdır" dedi.

Ekleme: 27.05.2022 - 12:39 Güncelleme: 27.05.2022 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya terörle mücadele mesajı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

NATO'da hazırlanan yeni stratejik konsept hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık konseptte yer almalıdır' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya terörle mücadele mesajı!

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye'nin tavrı nettir. Liderlere tutumumuzu ilettik. Bu iki ülke terör örgütleriyle ilişkili. Terör örgütlerine verdikleri desteği belgelerle paylaştık. Heyetler bu belgeleri aldılar. Şimdi bu ülkelerden somut adımlar atmaları yönünde cevap bekliyoruz. Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz gibi bir yaklaşım doğru olmaz.

Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya terörle mücadele mesajı!

Bizim beklentimiz imkansız bir beklenti değil. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa terör örgütleriyle bağlantılarını kesmek zorundalar. Biz ülkenin ismini değiştirmesini istemiyoruz. Bizim talebimiz gayet meşru. Ayrıca bize yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırmaları gerekiyor. Bunlar dost ülkelere yapılacak şey değil.'
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya terörle mücadele mesajı!
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