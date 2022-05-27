  • USD: 16,37 - 16,40
  • EURO: 17,51 - 17,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

ABD'nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ilkokul katliamı tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos'un 19 ilkokul öğrencisini katlettiği korkunç olay sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında okul önünde bekleyerek saldırgana müdahalede bulunmayan Teksas polisine, anne babaların tepki gösterdiği anların videosu paylaşıldı. Polisin, acı içinde bekleyen anne babalara kelepçe ve biber gazıyla müdahale ettiği görüntülerse ülke basınında büyük tepkiye neden oldu.

Ekleme: 27.05.2022 - 10:59 Güncelleme: 27.05.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!Dünyayı dehşete düşüren korkunç olay, ABD'de yaşanmıştı. Sık sık okullarda yapılan silahlı saldırı haberleriyle bilinen ABD'de geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos, ilkokulda katliam yapmıştı.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Teksas eyaletinde bulunan Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nu basan Ramos, 19 ilkokul öğrencisi ve 2 öğretmeni öldürmüştü.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansımıştı.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Yaşanan korkunç saldırı sonrası ortaya çıkan yeni görüntülerse ülke genelinde büyük tepkiye neden oldu.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Teksas polisinin, saldırganı durdurmak için zamanında müdahale etmediği eleştirileri gündeme gelirken, saldırı sırasında okulun etrafında toplanan anne babaların, içeriden gelen silah sesleri üzerine okula girmek için tereddüt eden polise öfkelendiği belirtildi.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Görgü tanıklarından Juan Carranza, olay anında dışarıda bekleyen polise anne babaların 'İçeriye gidin, içeriye gidin' şeklinde öfkelenerek bağırdıklarını aktardı.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Okula daha önce gelmeyerek erken müdahalede bulunmayan polise öfkelenen velilerin, polis tarafından şiddete uğradığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

POLİS ANNE BABALARA BİBER GAZI SIKTI, KELEPÇE TAKTI

Etrafta toplanan anne babaların, polise 'Hiçbir şey yapmıyorsunuz!' diyerek sinirlendiği görüldü.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

İçeride tek bir silahlı saldırgan bulunmasına rağmen polisin anında içeri girmemesi üzerine sinirlenen bazı velilerin güvenlik çitleri üzerinden atlayarak içeriği girmeye çalıştığı öğrenildi.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Kendilerine tepki gösteren velilere polisin müdahalesi ise sert oldu. Kargaşaya neden oldukları gerekçesiyle acılı anne babalara biber gazı sıkan polis, bir anneyi de kelepçeleyerek gözaltına aldı.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Polisi içeri girmeleri için teşvik etmeye çalışan ve o sırada okulun içinde biri 2. biri 3. sınıf öğrencisi olan iki çocuğu bulunan anne Angeli Rose Gomez, polisin kendisine kelepçe taktığını açıkladı.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

İçeri girmeyen polislerin yaptığı tek şeyin dışarıdaki kalabalıkla uğraşmak olduğunu belirten Gomez, can kaybının bu denli yüksek olmasının nedeninin polisin eylemsizliği olduğunu vurguladı.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Saldırıda kızı öldürülen baba Javier Cazares de AP'ye yaptığı açıklamada, saldırıyı duyduğunda okula koşarak geldiğini ve polisi hala binanın dışında toplanmaya çalışırken gördüğünü söyledi.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Polisin müdahale etmemesine öfkelenen Cazares, çevrede bekleyen diğer kişilerle okula hücum etme fikrini gündeme getirdiğini dile getirdi.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Cazares, 'Sanırım orada ilk toplanan 5-6 babaydık, polis bizden uzaklaşmamızı istiyordu. Kendimizi umursamıyorduk, 'Acele edelim' dedim çünkü polisler yapmaları gereken hiçbir şeyi yapmıyordu. Çocuklarımızı okuldan dışarı çıkarmak istedik. Polisler hazırlıksızdı, daha fazlası yapılabilirdi.' diye konuştu.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Olaydan birkaç saat sonra Cazares, kızı Jacklyn'in yaralı olarak okuldan çıkarıldığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Yetkililer, saldırgan Salvador Ramos'un okula geldiği sırada okul güvenlik memuru ile karşılaştığını ancak karşılıklı ateş açılıp açılmadığı konusunda çelişkili ifadelerin olduğunu kaydetti.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

'ÖLME VAKTİ GELDİ'

Dehşet anlarında sınıfta olan bir öğrenci yaşadıklarını anlattı.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Adı açıklanmayan dördüncü sınıf öğrencisi Salvador Ramos'un sınıfa girdikten sonra biraz çömeldiği ardından da 'ölme vakti geldi' dediğini ifade etti.

ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Çaresiz çocuk 'Kapıdan silah seslerini duyduğumda arkadaşıma bizi bulamasın diye bir şeyin altına saklanmasını söyledim' derken zor saklandığını ve arkadaşına da Ramos'un onları duymaması için konuşmamasını söylediğini dile getirdi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan Şuşa'ya ziyaret
Rasim Ozan Kütahyalı: Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ı hapse girmekten biz kurtardık
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin sabıkası kabarık: Bağlantıları araştırılıyor
Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu
Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Yalan iftira diz boyu'
İYİ Partili isimden flaş cumhurbaşkanlığı çıkışı! ‘Yetkilerini referandumla alırız…’
Türkiye'nin harekat sinyali HDP'li Ebru Gübay'ı çıldırttı!
Halk TV'de sigara ve alkole gelen zam sonrası 'ne kadara içeriz' hesabı yaptılar!
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi!
Demokrasi ilk darbenin 62. yılı! Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programa katılacak!
Manipülatif manşet: Namaza gidecek çocuklara verilecek bisiklet Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!
İstanbul'da şüpheli ölüm! Şebnem Köker'in ölümü planlı bir cinayet mi?
Bitexnova vurgununda 250 milyon TL buhar olmak üzere...
Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal 'canlı bomba' çıkışı!
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ABD'yi korkuttu!
Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Elon Musk'a şok suçlamalar! Hissedarlar canını yakacak!

Elon Musk'a şok suçlamalar! Hissedarlar canını yakacak!

26 bin TL'lik yemek şoku! ABD'li turistin Yunanistan tatili kâbusa döndü

26 bin TL'lik yemek şoku! ABD'li turistin Yunanistan tatili kâbusa döndü

Küçük esnafa vergi muafiyeti

Küçük esnafa vergi muafiyeti

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!