ABD'deki katliamda etkisiz kalan polise tepki!

Dünyayı dehşete düşüren korkunç olay, ABD'de yaşanmıştı. Sık sık okullarda yapılan silahlı saldırı haberleriyle bilinen ABD'de geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos, ilkokulda katliam yapmıştı.Teksas eyaletinde bulunan Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nu basan Ramos, 19 ilkokul öğrencisi ve 2 öğretmeni öldürmüştü.Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansımıştı.Yaşanan korkunç saldırı sonrası ortaya çıkan yeni görüntülerse ülke genelinde büyük tepkiye neden oldu.Teksas polisinin, saldırganı durdurmak için zamanında müdahale etmediği eleştirileri gündeme gelirken, saldırı sırasında okulun etrafında toplanan anne babaların, içeriden gelen silah sesleri üzerine okula girmek için tereddüt eden polise öfkelendiği belirtildi.Görgü tanıklarından Juan Carranza, olay anında dışarıda bekleyen polise anne babaların 'İçeriye gidin, içeriye gidin' şeklinde öfkelenerek bağırdıklarını aktardı.Okula daha önce gelmeyerek erken müdahalede bulunmayan polise öfkelenen velilerin, polis tarafından şiddete uğradığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.POLİS ANNE BABALARA BİBER GAZI SIKTI, KELEPÇE TAKTIEtrafta toplanan anne babaların, polise 'Hiçbir şey yapmıyorsunuz!' diyerek sinirlendiği görüldü.İçeride tek bir silahlı saldırgan bulunmasına rağmen polisin anında içeri girmemesi üzerine sinirlenen bazı velilerin güvenlik çitleri üzerinden atlayarak içeriği girmeye çalıştığı öğrenildi.Kendilerine tepki gösteren velilere polisin müdahalesi ise sert oldu. Kargaşaya neden oldukları gerekçesiyle acılı anne babalara biber gazı sıkan polis, bir anneyi de kelepçeleyerek gözaltına aldı.Polisi içeri girmeleri için teşvik etmeye çalışan ve o sırada okulun içinde biri 2. biri 3. sınıf öğrencisi olan iki çocuğu bulunan anne Angeli Rose Gomez, polisin kendisine kelepçe taktığını açıkladı.İçeri girmeyen polislerin yaptığı tek şeyin dışarıdaki kalabalıkla uğraşmak olduğunu belirten Gomez, can kaybının bu denli yüksek olmasının nedeninin polisin eylemsizliği olduğunu vurguladı.Saldırıda kızı öldürülen baba Javier Cazares de AP'ye yaptığı açıklamada, saldırıyı duyduğunda okula koşarak geldiğini ve polisi hala binanın dışında toplanmaya çalışırken gördüğünü söyledi.Polisin müdahale etmemesine öfkelenen Cazares, çevrede bekleyen diğer kişilerle okula hücum etme fikrini gündeme getirdiğini dile getirdi.Cazares, 'Sanırım orada ilk toplanan 5-6 babaydık, polis bizden uzaklaşmamızı istiyordu. Kendimizi umursamıyorduk, 'Acele edelim' dedim çünkü polisler yapmaları gereken hiçbir şeyi yapmıyordu. Çocuklarımızı okuldan dışarı çıkarmak istedik. Polisler hazırlıksızdı, daha fazlası yapılabilirdi.' diye konuştu.Olaydan birkaç saat sonra Cazares, kızı Jacklyn'in yaralı olarak okuldan çıkarıldığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti.Yetkililer, saldırgan Salvador Ramos'un okula geldiği sırada okul güvenlik memuru ile karşılaştığını ancak karşılıklı ateş açılıp açılmadığı konusunda çelişkili ifadelerin olduğunu kaydetti.'ÖLME VAKTİ GELDİ'Dehşet anlarında sınıfta olan bir öğrenci yaşadıklarını anlattı.Adı açıklanmayan dördüncü sınıf öğrencisi Salvador Ramos'un sınıfa girdikten sonra biraz çömeldiği ardından da 'ölme vakti geldi' dediğini ifade etti.Çaresiz çocuk 'Kapıdan silah seslerini duyduğumda arkadaşıma bizi bulamasın diye bir şeyin altına saklanmasını söyledim' derken zor saklandığını ve arkadaşına da Ramos'un onları duymaması için konuşmamasını söylediğini dile getirdi.