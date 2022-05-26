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Son dakika! MGK Toplantısı sona erdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK Toplantısı sona erdi. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da yakından takip edilen kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Son dakika! MGK Toplantısı sona erdi!
Ekleme: 26.05.2022 - 19:27 Güncelleme: 26.05.2022 - 20:15 / Editör: Ozge Selin
Son dakika! MGK Toplantısı sona erdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak yılın üçüncü MGK Toplantısı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu ile Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alındı.

Kritik toplantı tam 3 saat sürdü.

Toplatının ardından yapılan yazılı açıklama şöyle:
- PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür.

YENİ HAREKAT SİNYALİ
- Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir.

İSVEÇ, FİNLANDİYA VE NATO...
- Uluslararası ittifaklarda her daim müttefiklik ruhu ve hukukunu yerine getiren Türkiye'nin aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmıştır.
- Terörizme destek vererek, uluslararası hukuku ihlal eden ülkelere bu tutuma son verme, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantının önemli gündemlerinden olması öngörülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu ile sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi öngörülüyor.

YURT İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ TERÖR OPERASYONLARI MASADA
Bu çerçevede güney sınırlarında güvenli bölge oluşturulması kapsamında yürütülen çalışmaların da görüşüleceği toplanda, sınır ötesi yeni operasyonların masaya yatırılması bekleniyor. Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır.' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan, konunun MGK toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirmişti.
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