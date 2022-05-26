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Dünyanın konuştuğu katliamda Facebook detayı!

ABD'de ilkokula silahlı saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos'un, saldırı öncesi Facebook hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Ekleme: 26.05.2022 - 01:37 Güncelleme: 26.05.2022 - 01:38 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın konuştuğu katliamda Facebook detayı!
ABD'de ilkokula saldırı düzenleyerek 19'u çocuk olmak üzere 21 kişiyi öldüren Salvador Ramos'un, saldırı öncesi Facebook hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı tespit edildi.

ABD'nin Texas eyaletinde dün Robb İlköğretim Okulu'na silahlı saldırı düzenleyen ve 19'u çocuk olmak üzere 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki Salvador Ramos'un, saldırı öncesi sosyal medya hesabından saldırıya dair paylaşım yaptığı açıklandı. Texas Valisi Greg Abbott düzenlediği basın toplantısında, Ramos'un saldırıdan yaklaşık 30 dakika önce saldırıya ait Facebook hesabında paylaşım yaptığını ifade ederek, ilk paylaşımında 'Büyükannemi vuracağım' yazdığını belirtti. Abbott, daha sonra ise Ramos'un 'Büyükannemi vurdum' ve 'Bir ilkokula ateş edeceğim' paylaşımı yaptığını belirtti.

Facebook'un çatı kuruluşu Meta'nın Sözcüsü Andy Stone, saldırgan tarafından yazılan mesajların 'birebir özel metin mesajları' olduğunu ifade ederek, devam eden soruşturmada kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği yaptıklarını açıkladı.

SALDIRGAN 17 MART'TA YARI OTOMATİK BİR TÜFEK SATIN ALMIŞ
Ramos'un Uvalde Lisesi'nden terk olduğunu ve yetkililerin şu ana kadar bir suç geçmişine rastlamadıklarını söyleyen McCraw, saldırganın 66 yaşındaki büyükannesiyle birlikte yaşadığını belirtti.

Texas Kamu Güvenliği Departmanı Müdürü Steven McCraw yaptığı açıklamada, Ramos'un 17 Mart'ta spor malzemeleri satan yerel bir mağazadan yarı otomatik bir tüfek ardından 18 Mart'ta söz konusu tüfek için 375 adet mermi satın aldığını aktararak, 20 Mart'ta ise yine aynı mağazadan başka bir yarı otomatik tüfek daha satın aldığını belirtti.

RAMOS'UN BÜYÜKANNESİ HAYATTA AMA DURUMU KRİTİK
McCraw, Ramos'un ilkokul saldırısı öncesi silahla vurduğu 66 yaşındaki büyükannesinin hayatta olduğunu fakat sağlık durumunun kritik olduğunu ifade etti. McCraw, büyükannenin saldırıya uğramasının ardından caddenin karşısındaki bir komşusuna koşarak yardım istediğini ve Ramos'u polise ihbar ettiğini aktardı.

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