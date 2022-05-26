Başkan Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik mesajı!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Sivasspor'u tebrik etti.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI:
Başkan Erdoğan: 2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum.