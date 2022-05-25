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Malatya şehidini uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonunda 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ekleme: 25.05.2022 - 14:30 Güncelleme: 25.05.2022 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Malatya şehidini uğurladıKuzey Irak'ta gerçekleştirilen sınır ötesi Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Celal Tekedereli, Hakkari'deki törenin ardından havayolu ile memleketi Malatya'ya getirildi.

Öğle namazının ardından Şehit asker için cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile çok sayıda askeri ve polis erkanı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle top arabasında Malatya Şehitliği'ne kadar getirilen şehidin naaşı daha sonra burada gözyaşları arasında defnedildi.

Defin sonrası Vali Hulusi Şahin tarafından, şehidin tabutunun üzerine serilen Türk Bayrağı ile fotoğraflı baba Cevat Tekedereli'ye verildi.

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