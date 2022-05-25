Hayaldi gerçek oldu: Resmen tanıtımı yapıldı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, hem çevre dostu olması hem de havada hareket etmesi nedeniyle kent yaşamına yeni bir soluk getireceği öngörülen "X2" isimli yeni uçan otomobilin tanıtımını yaptı.

X2, iki kişilik bir elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen uçan araba.Çinli şirket yolda seyahat edebilen, gökyüzünde uçabilen ve sürüşten uçuşa kolayca mod değiştirebilen altıncı nesil uçan araba üzerinde de çalışıyorlar.XPeng bu modelini 2024'te seri üretime geçirmeyi hedefliyor.İki kişilik tasarlanan araç, bünyesinde yer alan sekiz adet elektrik motoru ile oldukça güvenli ve dengeli şekilde uçabiliyor.360 kg ağırlığı bulunan araç, bünyesindeki piller ile 35 dakika boyunca havada kalıyor ve maksimum 130 km/s hıza çıkabiliyor.Modelin uçuş süresi düşük çünkü boyutu ufak olduğu için taşıyabildiği pil kapasitesi oldukça sınırlı.XPeng X2, gelişmiş sensörler ile otonom yani kendi başına uçuş yapabiliyor.Xpeng X2 Çin'de uçan otomobilin tanıtımı yapıldı