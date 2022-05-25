  • USD: 16,27 - 16,30
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay şehidini son yolculuğuna uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonunda 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, dün İskenderun’da düzenlenen törenin ardından edilen dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı cenazesi başında gözyaşı döken, Sevinç Kapılay yürekleri parçaladı.

Ekleme: 25.05.2022 - 15:36 Güncelleme: 25.05.2022 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Hatay şehidini son yolculuğuna uğurladı
Kuzey Irak'da devam eden Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Kapılay'ın cenazesi helallik alınmak üzere Numune evler Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Burada komşulardan alınan helalliğin ardından törenin düzenleneceği Nihal Atakaş Camii'ne getirilen Kapılay'ın annesi Sevinç Kapılay gözyaşları dökerken, zorlukla ayakta duran babası Erkan Kapılay oğluna dua etti.

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi öğle namazının ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazı sonrası İskenderun şehitliğinde toprağa verildi.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Ak Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile şehidin ailesi katıldı.

Kuzey Irak'ta şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay bekardı.


Bakan Kurum: Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak
Fransız dergiden skandal kapak! Türkiye haritasına çatlak koydular!
İmha edilen gizli belge köşesinden çıkmıştı! Nazlı Ilıcak’a şok
Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına Bakan Soylu'dan tek kelimelik yanıt
PKK'nın mağarasından İsveç yapımı silah çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvuracağız
Rusya: Gıda krizine çözüm için yaptırımları kaldırın
Pençe Kilit kahramanlarının hikayeleri yürekleri yaktı: Belki birazdan ölürüm, sen her yazdığımı veda say...
Putin'den çığır açabilecek hamle: Başarıya ulaşırsa yaptırımlardan kurtulabilir
Devlet Bahçeli'den sert tepki! 'Kanlı eylemleri teşvik edenler de teröristtir'
15 yıl sonra bir ilk! Batı Kudüs'te Filistin-İsrail durumunu ele alan Çavuşoğlu: Barış için tek bir yol var
Rusya Maliye Bakanlığı: Kamu borcu ödemelerini yapacağız
Yılmaz Özdil'den şehitler üzerinden algı operasyonu!
CHP'li İBB'nin PKK destekçisi Aynur Doğan'a sahne açmasına tepkiler çığ gibi büyüyor!
Başkan Erdoğan'a çirkin benzetme! Abdülhamid'e isyan edenlerin sloganını sahiplenen Akşener'den ayarsız çıkış!
Yunan profesörden Türkiye çağrısı: ABD yine bizi satacak
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'la ilgili iddialarına tepki!
Kılıçdaroğlu'nun yandaş toplama çabaları!
Başkan Erdoğan 'Boşuna yorulmasınlar' demişti! İkna heyeti Ankara'da!
Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti: İlk defa karşılaştık

Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti: İlk defa karşılaştık

Teksas'taki ilkokul saldırganının mesajları dehşete düşürdü!

Teksas'taki ilkokul saldırganının mesajları dehşete düşürdü!

Kurban bayramı fırsatçıları meydana çıktı! İki katı rakam veriyorlar...

Kurban bayramı fırsatçıları meydana çıktı! İki katı rakam veriyorlar...

Gündüz 'kartal' gece 'yarasa' oluyorlar: Türkiye'de ilk ve tek

Gündüz 'kartal' gece 'yarasa' oluyorlar: Türkiye'de ilk ve tek

Hayaldi gerçek oldu: Resmen tanıtımı yapıldı

Hayaldi gerçek oldu: Resmen tanıtımı yapıldı

Dikkat Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Bu habere bakmadan plan yapmayın!

Dikkat Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Bu habere bakmadan plan yapmayın!