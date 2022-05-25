Hatay şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kuzey Irak'da devam eden Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Kapılay'ın cenazesi helallik alınmak üzere Numune evler Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Burada komşulardan alınan helalliğin ardından törenin düzenleneceği Nihal Atakaş Camii'ne getirilen Kapılay'ın annesi Sevinç Kapılay gözyaşları dökerken, zorlukla ayakta duran babası Erkan Kapılay oğluna dua etti.Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi öğle namazının ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazı sonrası İskenderun şehitliğinde toprağa verildi.Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Ak Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile şehidin ailesi katıldı.Kuzey Irak'ta şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay bekardı.