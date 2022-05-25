CHP'nin trolleri ifşa oldu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'da sosyal medya hesabından bir video paylaşacağını duyurmuştu. 22.00'da yeni bir tiyatroya soyunan Kılıçdaroğlu'na trol ordusu destek verdi.AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medya hesabından tek tek ifşa etti.CHP'nin meşhur 13. kat trollerinin ekstra mesai yaptığı gecede, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altı hepsi aynı elden çıkmış olduğu tweet'lerle doldu.Troller paylaşımı beğenmeyi ve retweet yapmayı da unutmadı.Hepsi aynı elden çıktığı belli olan onlarca tweet atıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceliği 100 bin TL olan bir otelde çektiği videoda AK Parti'ye destek veren bazı hesapları trollük ile suçlamış, kendilerine ait kişisel bilgilerin ellerinde olduğunu ifade etmişti.Yıllarca 'AK Parti'nin trol ekibi olduğunu' iddia eden CHP, 'Kılcal Damar' adında bir sistem kurdu. Bu sistemle CHP, nereye nasıl yorum yapacaklarını, kimlere etkileşim vereceklerini sistem üzerinden trol ekiplerine bildiriyor.CHP, üyelerinden oluşan ve gönüllülük esasıyla çalışan bir trol ordusu kurdu. Bu üyeler Twitter, Facebook, Youtube ve Instagram için hesaplar oluşturuyorlar. Trol ordusu, oluşturulan Telegram grupları üzerinden birbiriyle haberleşiyor. Telegram gruplarına, Kılcal Damar sistemine üye olan kişiler referans yoluyla ve T.C. kimlik numaralarının vererek kayıt olabiliyor Bu şekilde sızmalar engelleniyor.Bu Telegram gruplarının diğer işlevleri: Paylaşımlar için yayılım, beğeni ve olumlu yorumların koordinesi Olumsuz yorum, linç kampanyaları, itibar suikastı için seçilen kişilerin hedef gösterilmesiSistem, CHP'li bir kadın tarafından ifşa edilmişti. Bu sadece CHP'nin parti içinde gönüllük esasına göre kullanılan trol yapılanması. Bir de CHP Genel Merkezi, CHP'li İBB yönetimi, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen ya da kontrol edilen trol, gazeteci, yazar ve sanatçılar bulunuyor.Onursal Adıgüzel, troll, seed (yorumcu) ve botları iki lokasyonda konumlandırmış: İstanbul ve Ankara Genel Merkeze Bağlı İstanbul'daki Ajans CHP Genel Merkezi'ne bağlı olarak çalışan bu ajansın başındaki kişi: Onursal Adıgüzel'in danışmanı.Mus'ab Bin Umeyr'e hakaret etti Beşiktaş saldırısından MİT'e sorumlu tuttu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında camilerden okunan salalardan rahatsız oldu Halkın sokağa çıkıp darbeye direnmesine karşı çıktı İstanbul'daki büyük troll hesaplar, bu ajanstan yönetiliyor. Gazeteci ve yazarların yönlendirilmesi buradan yapılıyor. İstanbul'daki bu operasyonun maliyeti dağıtılan paraya göre: Aylık 3-5 milyon TL Bütçelerinden trol maaşları ödeniyor, gençlerin çok uğrak yeri olan bazı internet sitesi ve video kanallarına video belgeseller yaptırılıyor. Gazetecilere, sanatçılara ve dışarıdan destek veren trollere de para akışı bu kaynaktan sağlanıyor.Ankara'daki ajansın başındaki kişi: CHP Dijital Strateji ve Propaganda Başkanı bir mühendis. CHP Genel Merkezi'nin bot sistemi buradan yönetiliyor. Genel Merkez'den gelen verilere uygun olarak seed (yorumcu) ekibine içerik sağlanıyor. AK Parti aleyhine video, karikatür, grafik içeriklerin çok büyük bir bölümü yine bu ajanstan çıkıyor. Instagram ve Twitter'daki birçok konsept hesap buradan yönetiliyor, içerikler gündeme göre revize edilip manipülasyon yapılıyor. 10.000 hesaplık seed (yorumcu) ekibi buradan yönetiliyor. 40.000 beğeni hesabı buradan kullanılıyor. 18.000 bot hesap yönetiliyor ve Twitter'da TT listesine giren tag'ler buradaki bot hesaplarla yapılıyor. Birçok bağımsız görünümlü hesap buradan yönetiliyor. Bu ajansta takipçi sayıları 100.000 ile 700.000 arasında değişen 7 büyük hesap yönetiliyor. Bu ajansın aylık gideri: ortalama 5.5 milyon TL Yurtdışındaki büyük sosyal medya kullanıcılarından da destek alınıyor. Bunlar arasında yetişkin içerikli birçok site de var. Bu operasyonların bütçesi ise aylık gidere dahil değil.