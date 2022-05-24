KPSS Lisans başvurusu başladı!

2022 KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından ÖSYM üzerinden başvurular alınmaya başlandı. 24 Haziran saat 10:00'dan itibaren alınmaya başlanan KPSS lisans başvuruları 6 Haziran tarihine kadar alınmaya devam edecek. Peki KPSS 2022 lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS lisans başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

KPSS başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS 2022 başvuruları alınmaya başlandı. KPSS başvuru işlemleri ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başlayan KPSS lisans başvruruları 6 Haziran tarihine kadar alınmaya devam edecek.KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları için başvurular ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden 24 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.2022 KPSS Lİsans başvuru kılavuzu yayımlandı. KPSS 2022 Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğtiim Bilimleri için adaylardan 115 TL, KPSS alan bilgisi sınavları her bir oturum için adaylardan 80 TL ve son olarak ÖABT her bir oturum için adaylardan 115 TL başvuru ücreti alınacak.Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022, Saat: 10.15, 130 dakikaEğitim Bilimleri : 31 Temmuz 2022, Saat: 14.45, 100 dakikaKPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 6 Ağustos 2022, Saat: 10.15)KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 6 Ağustos 2022, Saat: 14.45KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 7 Ağustos 2022, Saat: 10.15ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 14 Ağustos 2022, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45