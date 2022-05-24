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KPSS Lisans başvurusu başladı!

2022 KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından ÖSYM üzerinden başvurular alınmaya başlandı. 24 Haziran saat 10:00'dan itibaren alınmaya başlanan KPSS lisans başvuruları 6 Haziran tarihine kadar alınmaya devam edecek. Peki KPSS 2022 lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS lisans başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Ekleme: 24.05.2022 - 10:24 Güncelleme: 24.05.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
KPSS Lisans başvurusu başladı!
KPSS başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS 2022 başvuruları alınmaya başlandı. KPSS başvuru işlemleri ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başlayan KPSS lisans başvruruları 6 Haziran tarihine kadar alınmaya devam edecek.

KPSS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları için başvurular ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden 24 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 KPSS Lİsans başvuru kılavuzu yayımlandı. KPSS 2022 Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğtiim Bilimleri için adaylardan 115 TL, KPSS alan bilgisi sınavları her bir oturum için adaylardan 80 TL ve son olarak ÖABT her bir oturum için adaylardan 115 TL başvuru ücreti alınacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 31 Temmuz 2022, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 31 Temmuz 2022, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah

(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 6 Ağustos 2022, Saat: 10.15)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 6 Ağustos 2022, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 7 Ağustos 2022, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 14 Ağustos 2022, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45
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