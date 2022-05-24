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Kanser tedavisinde sevindiren gelişme!

Kanser tedavisinde bir ilk! Bilim insanları hastalığın tedavisi için yürüttüğü çalışmalarda büyük yol katetti. Vaxinia olarak bilinen virüsün hayvanlarda katı tümörleri ufalttığı verisini elde ettikten sonra bilim insanları ilk kez insana yeni bir 'kanser öldürücü virüs' verdiler. Test sonuçları kolon, akciğer ve yumurtalık tümörlerinin boyutunu ufalttığını gösterdi. Aynı zamanda immünoterapi tedavisi için hastanın bağışıklık sistemini hazırladı.

Ekleme: 24.05.2022 - 18:28 Güncelleme: 24.05.2022 - 18:29 / Editör: Ozge Selin
Kanser tedavisinde sevindiren gelişme!
Bilim insanları, ilk kez bir insana hayvanlar bulunan katı tümörleri ufalttığı gözler önüne serilen yeni bir 'kanser öldürücü virüs' enjekte ettiler.

VAXİNİA VİRÜSÜ

Vaxinia olarak bilinen virüs, sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerini enfekte etmek, çoğaltmak ve öldürmek için genetik olarak tasarlanmıştır.

KANSER İLE MÜCADELE İÇİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Vaxinia, doğada bulunan ve özellikle kanserle savaşmak için genetiği değiştirilmiş bir virüstür. Ayrı bir araştırmaya göre, doğrudan kan dolaşımına enjekte edilen virüsün beyin tümörleri olan insanları tedavi etmek için kullanılabileceği de ortaya çıktı.

KEMOTERAPİ İLE KULLANILACAK

İngiliz bilim insanları, tedaviyi daha güçlü hale getirmek için reovirüs tedavisinin kemoterapi veya immünoterapi ile birlikte kullanılabileceğine inanıyor. Dokuz hastayı içeren çalışmada bildirilen tek yan etki grip benzeri semptomlar olarak belirlendi ve çalışmalar halen devam ediyor.
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