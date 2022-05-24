Kanser tedavisinde bir ilk! Hayvanlar üzerinde denenmişti...

Bilim insanları, ilk defa bir insana hayvanlardaki katı tümörleri küçülttüğü gösterilen yeni bir 'kanser öldürücü virüs' enjekte ettiler.Vaxinia olarak bilinen virüs, sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerini enfekte etmek, çoğaltmak ve öldürmek için genetik olarak tasarlanmıştır.Vaxinia, doğada bulunan ve özellikle kanserle savaşmak için genetiği değiştirilmiş bir virüstür.Bağışıklık sistemini kansere karşı harekete geçiren yeni tedavilerde uzmanlaşmış bir şirket olan Imugene Limited tarafından geliştirilmektedir.Ayrı bir araştırmaya göre, doğrudan kan dolaşımına enjekte edilen virüsün beyin tümörleri olan insanları tedavi etmek için kullanılabileceği de ortaya çıktı.İngiliz araştırmacılar, tedaviyi daha güçlü hale getirmek için reovirüs tedavisinin kemoterapi veya immünoterapi ile birlikte kullanılabileceğine inanıyor. Dokuz hastayı içeren çalışmada bildirilen tek yan etki grip benzeri semptomlar olarak belirlendi ve çalışmalar halen devam ediyor.