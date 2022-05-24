İlayda Alişan'ın ablası şaşırttı!

Küçük yaşta oyunculuğa başlayan İlayda Alişan, son olarak Masumiyet dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. 26 yaşındaki güzel oyuncu, 9 yaşında annesini kaybederek hayatının en büyük acısını yaşamıştı. Güzel oyuncu, kendisini büyüten ablasıyla fotoğrafını paylaştı. İlayda Alişan'ın ablasıyla olan benzerliği ise şaşırttı.Sosyal medya hesabı Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü isim ablasının doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.İlayda Alişan, 'İyi ki doğdun ablacım. Annem ve babamdan beni istediğin, daha kendin küçücükken beni büyüttüğün, benimle birlikte büyüdüğün, bugünüme getirdiğin, ellerimi bir an olsun bırakmadığın için teşekkür ederim.. yeryüzünde senden daha fedakar ve kalbi çiçek bahçeleri gibi olan birini tanımıyorum. Dünyanın en iyi ablası ve en iyi küçük annesi sensin.. Seni çok seviyorum. ama ayşe nil'i daha çok' ifadelerini kullandı.Ünlü oyuncunun duygusal paylaşımına ise kısa sürede beğeni yağdı.İşte İlayda Alişan'ın ablası Özge Alişan...İlayda Alişan, annesini kaybettikten sonra ablasına olan düşkünlüğünü her fırsatta gözler önüne seriyor.İlayda Alişan'ın ablası evli ve bir çocuk sahibi. Ünlü oyuncu yeğeniyle olan mutlu anlarını da takipçileriyle paylaşıyor.İlayda Alişan'ın ablası Özge Alişan'ın doğal güzelliğine ise beğeni ve yorum yağıyor.Özge Alişan eşi ve çocuğuyla verdiği pozlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.Masumiyet dizisindeki performansıyla adından söz ettiren İlayda Alişan yeni yaşı için gün sayıyor.