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HDP olası sınır ötesi operasyonuna karşı!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sınır ötesi harekat mesajına tepki göstererek muhalefeti buna karşı gelmeye çağırdı.

Ekleme: 24.05.2022 - 22:46 Güncelleme: 24.05.2022 - 22:46 / Editör: Ozge Selin
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Sancar burada yaptığı konuşmada, beklenildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrasında Suriye'nin kuzeyine sınır ötesi harekat mesajlarına değindi.

Erdoğan'ın açıklamalarını 'savaş siyaseti' şeklinde nitelendiren Sancar, "Bu iktidar yeniden beka söylemi ile ambalajladığı savaş siyasetini uyguluyor. Bölgesel, askeri operasyonların daha da yaygınlaşacağını dün AK Parti Genel Başkanı duyurdu.

Ukrayna'da barış güvercini, Orta Doğu ve ülkede savaş şahini. Bu politikalar her açıdan bu ülkenin halklarına ve barış kurma çabalarına karşı en büyük tehdittir.

"Karanlık döngü derinleşir"
Bölgesel askeri operasyonların mevcut kanlı girdabın ve karanlık döngünün derinleşmesine yol açacağını hepimiz görmek zorundayız. Bu politikalar, bu ülkenin ve Orta Doğu’da halkların birlikte demokratik bir barış kurma çabalarına karşı en büyük tehdittir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sınır ötesi operasyon sinyali: MGK toplantısında kararlarımızı alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır.' diyen Erdoğan, perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını ifade etti.

Muhalefete çağrı yaptı: Harekata karşı durun
İktidarı eleştirdikten sonra muhalefete çağrı yapan Sancar şu ifadeleri kullandı: "Savaş karşıtlığı öyle basit bir şiar değildir. Barış hedefi öyle kalıplaşmış tekdüze bir söylem olarak algılanmamalı. Savaşa karşı çıkmak, barışı savunmak emeğimizi, ekmeğimizi, özgürlüğümüzü savunmaktır. Her tereddüt bu iktidarın yıkım politikalarını güçlendirir. En başta siyasi muhalefete söylüyoruz bu uyarıyı, üzgünüz ki bu alanda sistematik bir tavır ortaya koyamıyor diğer muhalefet partileri. Bu çekincelerin hiçbir karşılığı yok."
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