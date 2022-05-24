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Fatih’te 5 katlı otelde yangın!

Fatih’te 5 katlı otelin mutfak bölümündeki bacada çıkan yangın otelin çatışına sıçradı. Otelde kalanlar panik halde dışarıya çıkarken yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekleme: 24.05.2022 - 00:07 Güncelleme: 24.05.2022 - 00:08 / Editör: Ozge Selin
Fatih’te 5 katlı otelde yangın!
Yangın, Fatih Binbirdirek Mahallesi Binbirdirek Meydanı Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin mutfağındaki bacada çıktı. Mutfağın bacasında başlayan yangın kısa sürede otelin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Otelde kalan turistler panik halde çocukları ve eşyalarıyla birlikte dışarıya çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken otelde hasar oluştu. Yangın sebebiyle paniğe kapılan çocukların ağladığı görülürken ağlayan çocuklar anne ve babaları tarafından teskin edildi.
Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.
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