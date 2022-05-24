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Asgari ücrete 'FARK' formülü!

Her yıl Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası belirlenen asgari ücret için bu yıl emekli ve memur Temmuz zammı ile beraber ara zam yapılması gündeme geldi. Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' formülü belirdi.

Ekleme: 24.05.2022 - 19:20 Güncelleme: 24.05.2022 - 19:32 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücrete 'FARK' formülü!
Asgari ücret 2022 için en yetkili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin asgari ücret ara zam meselesinin şimdiden konuşulmasının anlamsız olduğunu olağanüstü koşullar oluştuğu takdirde biz gerekeni yaparız mesajı verdi.

Bakan Bilgin asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının asgari ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRET 2022 İÇİN SON AÇIKLAMA AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' soruna cevap verdi.

Çelik, asgari ücret 2022, emekli ve memur zammı konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz.

Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız.

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ

Asgari ücrete Temmuz zammı yapılabilmesi için öncelikle yasal düzenleme gerekiyor. Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam formüllerinden bir tanesi de 'Enflasyon farkı' formülü öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi gündeme geldi.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 31,71 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak dikkat çekti. Bu rakamla beraber emekli zammı için şimdiden yüzde 31,71 zam oranı kesinleşmiş oldu.

Yani bundan sonraki 2 ayda enflasyon sıfır çıksa bile SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu rakamı maaşlarına yansımış bir şekilde görecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 oldu. Bununla beraber 6 aylık TÜFE endeksi beklentisi 968,65'e yükselirken, bu rakamların gerçekleşmesi durumunda ise Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olacak.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması durumunda 'Enflasyon farkı' formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak. Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte o hesap:

Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL olacak.

Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.
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