Altında kritik dar bant hareketi!

Altın, dört günlük yükselişin ardından yatırımcıların diğer finansal piyasalardaki risk iştahını ve sıkılaşan para politikasını fiyatlandırmasıyla yatay seyretti.İlk işlemlerde altının onsu 1.849-1.857 dolar arasında işlem gördü.Spot altın, doların gerilemesiyle iki haftanın zirvesine yakın işlem görürken Salı günü Asya ve ABD'deki Borsaların aşağı yönlü seyretmesiyle risk iştahı kırılganlığını koruyor. Yine de altının yükselişi artan tahvil getirileri ve yüksek kredi faizleri nedeniyle sınırlı kaldı.Fed Kansas City Başkanı Esther George Pazartesi günü yaptığı açıklamada Fed'in büyük ihtimalle Ağustos ayına dek faizleri yüzde 2'ye çıkaracağını, sonrasındaki sıkılaşma yol haritasının ise enflasyonun ne kadar hızlı soğuyacağına bağlı olduğunu kaydetti. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da bankanın Temmuz ayında faiz artırımına başlamasının olası olduğunu ve eksi faiz bölgesinden Eylül ayında çıkabileceğini söyledi.Durgunluğa dair endişeler güvenli varlıklara olan talebi desteklese de ABD Başkanı Joe Biden ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva ekonomik krizin kapıda olduğu savına karşı çıkıyorlar.Çin'de hükümet, işletmeleri desteklemek ve Kovid-19 kaynaklı kapanmalardan etkilenen talebi tekrar canlandırmak için daha geniş önlemleri içeren bir destek paketi açıkladı. Ekonomistler ise ülkenin açıkladığı politikaların büyümeye ölçülebilir bir destek sağlayacağından şüphelerini dile getirirken UBS Group ve JPMorgan Chase de Çin'in ekonomik büyümesi için tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler.“Dolardaki zayıflamanın artması ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına dair endişelere altının desteklenmesine neden oluyor” diyen ABC Refinery Küresel Kurumsal Piyasalar Direktörü Nicholas Frappell, “Altın son düşüşte kritik destek noktalarında tutundu ancak sonrasında yaşanan yükselişin nihai olduğuna dair net bir emare olmadığını da aklımızda tutmamız gerekiyor. 1.855 dolar üstünde bir kapanış 1.892 seviyesine ilerlenmesi için daha fazla güven verir” değerlendirmesinde bulundu.