Ukrayna'dan Z ve V sembolleri için flaş hamle!

Rusya Ukrayna savaşı aylardır devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde ortaya çıkan gizemli Z ve V sembolleri gündemi oldukça meşgul etmişti. Her ne kadar bunlar Rusya'nın provokasyon içermeyen bir gruplama simgesi olsa da olayın büyünmesi üzerine Rusya'da savaş yanlısı kesimin kullandığı bir ikon haline geldi.Ukrayna'dan da konuyla ilgili yeni bir karar geldi. Rusya desteği için kullanılan bu sembolleri yasakladı. Söz konusu semboller Kiril alfabesinde sıklıkla kullanıldığı için sembollere müzeler, kütüphaneler, bilimsel eserler ve ders kitaplarında sıklıkla vardı. BBC'den alınan haberlere göre buralarda kullanıma izin verilecek.Ukraynalılar Z'yi 'gamalı haç' olarak tanımladı. Bu yasa, bu sembollerin savaş sembolü olarak kullanımını ve Ukrayna'yı baltalamak için yapılacak olan propaganda hareketlerini içeriyor.Rusya Ukrayna savaşı başlamadan önce, Rus birliklerinin savaş tankları üzerinde bulunan Z harfi, oldukça ilgi çekmişti. Sosyal medyada Z harfli araçlarla ilgili onlarca iddia ortaya atılmıştı. Ardından ülkede çatışmalar devam ederken bu defa da V harfli araçlar ortaya çıkmış, bu araçlarla ilgili de onlarca iddia sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıklamıştı.Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.Ordunun batı kanadını temsil ettiği için "Zapad" kelimesinin baş harfi "Z"nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğine yönelik iddialar vardı.Her ne kadar Z harfinin sebebi açıklanmış olsa da bu harf zamanla Rusya'da bir sembole dönüştü. Rusya'da savaş yanlısı tarafların kullandığı sembol artık ülkede çantalardan kazaklara kadar pek çok üründe de kullanılıyor.Rusya'nın Kırım ilhakının kutlanması nedeniyle Rusya lideri Putin, Luzhniki stadyumunda bir konsere katılmıştı. Bu aralar sık sık kullanılan 'Nazizmin olmadığı bir dünya için' yazan sloganın Kiril alfabesinde karşılığı olan '3а мир без нацисма' ifadelerindeki '3' harfinin yerini 'Z' almıştı. Putin'in sloganın yeni halinin olduğu bir podyumun önünde bayrak sallayan bir kalabalığa doğru yürüdüğü görülmüştü.Öte yandan savaş karşıtı kişiler de bu sembolle damgalanmıştı. Rusya'da savaş karşıtı bir kişinin kapısına beyaz sprey boya ile Z sembolü çizilmişti.Z harfinin sembol olmasından sonra ülkenin dört bir yanından ilginç görüntüler gelmeye devam etmişti. Tataristan bölgesinde bulunan Kazan'daki bir bakımevinde kanser hastası çocukların dışarıda Z şeklinde sıraya girmeleri istenmişti.