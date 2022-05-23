Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş! Kilit isim adliyeye sevk edildi

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu korkunç bir cinayete kurban gitmişti! Olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kilit isim Serkan Dakman adliyeye sevk edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 isim şüpheli olarak yer aldı.



10 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.



9 şüpheliye de değişik oranlarda hapis cezaları istendi.



SON FİRARİ YAKALANDI ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR



Cinayet gününden bu yana firari olan Serkan Dakman ise yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dakman adli işlemleri için adliyeye sevk edildi.





