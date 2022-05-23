  • USD: 15,85 - 15,88
  • EURO: 16,87 - 16,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş! Kilit isim adliyeye sevk edildi

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu korkunç bir cinayete kurban gitmişti! Olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kilit isim Serkan Dakman adliyeye sevk edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

Ekleme: 23.05.2022 - 15:01 Güncelleme: 23.05.2022 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 isim şüpheli olarak yer aldı.

10 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

9 şüpheliye de değişik oranlarda hapis cezaları istendi.

SON FİRARİ YAKALANDI ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

Cinayet gününden bu yana firari olan Serkan Dakman ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dakman adli işlemleri için adliyeye sevk edildi.


Göç İdaresi: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
PKK sözcüsü Zagros Hiwa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO çıkışının ardından Norveç basınında yalvardı
Başkan Erdoğan, Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybeden Sudenaz'ın cenazesine katıldı!
CHP'nin mitinginde 'FETÖ, HDP, ve Geziciler' var 'Atatürk' yok!
Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı: Geri sayım başladı
Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz!
Moody's'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: 'Bankaları sağlam, büyümede iyimseriz'
CHP'nin terlik tiyatrosu: 'Çöpten alıp giydim' diyen adamın çilingir sofrasında fotoğrafları ortaya çıktı
Ukrayna'dan Z ve V sembolleri için flaş hamle!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş! Kilit isim adliyeye sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin önde gelen ismiydi! Bu sefer de dini değerlerle alay etti...
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...
MİT'ten Musul'da nokta operasyon!
Bayraktar Akıncı SİHA'lara yeni talip!
Almanya'da polisin ırkçı saldırısına uğrayan Türk'e bir şok da doktordan! 'Ölmediğine şükret'
Kritik kabine toplantısı bugün! Masada NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda...
ABD merkezli dergiden küstah yazı! 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın'
Biden'dan Kuzey Kore lideri Kim'e tek kelimelik mesaj!
Joe Biden'dan flaş Çin-Tayvan açıklaması!
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına dev operasyon! 53 kişi...
Zorunlu görevde aileye 12 aylık destek! Rakam belli oldu...

Zorunlu görevde aileye 12 aylık destek! Rakam belli oldu...

1 trilyon dolar kripto para piyasasından silindi!

1 trilyon dolar kripto para piyasasından silindi!

Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Spora başlayınca öğrendi! İşte nadir görüşen hastalığın belirtileri!

Spora başlayınca öğrendi! İşte nadir görüşen hastalığın belirtileri!

Japon arkeolog keşfetti! Türkiye'nin en eskisi toprak altından çıktı!

Japon arkeolog keşfetti! Türkiye'nin en eskisi toprak altından çıktı!

Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı

Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı