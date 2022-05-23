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MSB sınırda 11 kişinin yakalandığını duyurdu!

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Bunlardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ekleme: 23.05.2022 - 12:20 Güncelleme: 23.05.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
MSB sınırda 11 kişinin yakalandığını duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' ifadelerine yer verildi.

MSB sınırda 11 kişinin yakalandığını duyurdu!
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