Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Kuzey Kore, dünyanın en gizli devletlerinden biri ve çoğu Google Haritalarda gizli olarak gözüküyor.Kuzey Kore'nin Google Haritalarda görülebilen tek detayı şehirlerin ve dağların isimleri. Manzaranın geri kalanı bulanık ve dış dünyanın bakışlarından gizlenmiş durumda.Yeterince uzun arama yapan herkes dünya çapında Google Haritalarda birçok yeri, insanı ve hayvanı bulanık buluyor. Bunun nedeni, mahremiyeti korumaktan hükümet veya askeri yerleri potansiyel tehditlerden gizlemeye kadar değişebilir.Kuzey Kore'nin neden Google Haritalarda gizli tutulduğu bilinmiyor ancak makul bir açıklama, Google gibi batılı şirketlerin ülkeye erişiminin olmaması. Bir diğer yandan Kuzey Kore, sahip olduğu teknoloji türlerini ve ordusunun yerlerini gizleyerek, düşmanlarının askeri yeteneği hakkında ne kadar anladığını sınırlamaya çalışıyor olabilir.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkeyi demir yumrukla yönetiyor ve ülkesi hakkında çok az şey biliniyor