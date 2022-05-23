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Beyaz Gazete
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Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplandı. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alındı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ile açık cezaevlerindeki koronavirüs izninin uzatılması öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı. Yine ekonomik veriler ve enflasyona karşı alınacak tedbirler de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların masasında yer aldı. Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak.

Ekleme: 23.05.2022 - 19:35 Güncelleme: 23.05.2022 - 19:36 / Editör: Ozge Selin
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun bir gündem ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırıldı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı. Öte yandan açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına ilişkin karar da bu kabine toplantısında ele alındı. Enflasyon ve ekonomide alınacak tedbirlere ilişkin de ilgili bakanlıklar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri yine kabinenin gündemindeydi.

Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
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