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İstihdam endeksi yıllık yüzde 6,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 arttı.

Ekleme: 23.05.2022 - 12:01 Güncelleme: 23.05.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
İstihdam endeksi yıllık yüzde 6,9 arttıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı 1. Çeyrek (Ocak-Mart) İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,2 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 63,3, inşaat sektöründe yüzde 53,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 73,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,6 arttı.


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,5, inşaat sektöründe yüzde 17,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,9 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 51,0 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 51,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 52,7, inşaat sektöründe yüzde 49,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,8 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 51,4, inşaat sektöründe yüzde 48,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 55,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 60,3, inşaat sektöründe yüzde 54,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 51,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,1, inşaat sektöründe yüzde 19,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,0, inşaat sektöründe yüzde 18,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,6, inşaat sektöründe yüzde 20,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,7 arttı.
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