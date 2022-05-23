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İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Ekleme: 23.05.2022 - 23:00 Güncelleme: 23.05.2022 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!Alınan bilgiye göre, Çankırı'da bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 18 DN 796 plakalı otobüs, Çankırı-Eldivan kara yolu Ecevit yokuşu mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 18 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bazıları araçta sıkışan yaralılar ekiplerce bulundukları yerden kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırılıyor.
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