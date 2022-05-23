İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin teslim olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet GenelMüdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları ile PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesi daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.SAYI 33'E YÜKSELDİTeslim olan teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece 1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 33'e yükseldi