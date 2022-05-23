Hindistan'da Müslüman sanılan zihinsel engelli dövülerek öldürüldü

Son dönemlerde iktidar partisi nedeniyle Müslümanlara uygulanan şiddetin boyutu Hindistan'da zirveye tırmandı.Geçtiğimiz yıllarda Müslüman olduğu için öldürülen kişilere geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.Madya Pradeş eyaletinde yaşayan zihinsel engelli Bhanwarlal Jain adlı 65 yaşındaki bir adam, Müslüman sanılarak öldürüldü.Şiddet anları kayda alınırken, video kaydında Jain’in Müslüman olduğunu düşünerek darbeden şahsın, defalarca “Adın Muhammed mi?” diye sorduğu ve cevap beklerken dövmeye devam ettiği görüldü.Zihinsel engelli Hint'i öldüren Dinesh Kushwaha’nın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi olduğu ortya çıktı.Darbedilen zihinsel engelli adam öldürülürken Hindistan polisi, şiddet uygulayan şahsın da tutuklandığını açıkladı.