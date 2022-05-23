Fondaş gazeteci Enver Aysever ile Faruk Bildirici arasında büyük kavga! Tehdit ve hakaretler havada uçuştu!

Muhalif tayfa yine birbirine girdi. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bazı belediyelerle mali ilişkileri nedeniyle gazetecilik etiği açısından eleştiri yönelttiği fondaş gazeteci Enver Aysever'in ifadelerine yanıt verdi. Bildirici, "Enver Aysever'e iki sorum var; İzmir, Mersin ve Mudanya belediyelerinden başlayarak hangi belediyeden kaç para aldığını açıklayabilir misin? Etik bir eleştiriye yanıt vermek yerine hakaretler yağdırma ve yalanlarla saldırma hakkını nereden alıyorsun" sorularını yöneltti.İşte Aysever ve Bildirici arasında geçen diyalog, karşılıklı suçlamalar ve kavganın detayları:- Cumhuriyet yazarı iken "haber kaynağı" konumundaki belediyeleri geçim kapısı haline getirmesini eleştirdiğim Enver Aysever'in hakaretleri takıntılı bir hal aldı. Bir eleştirinin karşılığı bunlar olmamalı. Anlıyorum, yarası derin ama itibar erozyonunu kurtaracak merci ben değilim.İzmir B. Belediyesi'nin onun için "Yazarlık Atölyesi" düzenlediği ve binlerce lira alacağı ortaya çıkmıştı. "Enver Aysever belediyelerle mali ilişkiye girmemeliydi" diye yazdım. Ardından Cumhuriyet yazılarına son verdi; ihale de iptal edildi. Mesele bu!Utanıp susmak yerine sosyal medyadan bana "şarlatan", "kullanışlı", "haysiyetsiz" gibi hakaretler yağdırdı. Ben karşılık vermeyince hakaretlerini Prof. Dr. Mehmet Haberal'a da yöneltti. Prof. Dr. Haberal, Basın Konseyi'ne şikâyet etti. Konsey, Enver Aysever'i kınama kararı aldı!- Karşı görüşe yer verme ilkesiyle cevap hakkı arasındaki farkı bile bilmiyor ya da çarpıtıyor. Yazımda onun açıklamasına yani karşı görüşüne yer verdim. Cevap hakkını kullanmak isterse yazıma ekleyeceğimi belirttim ama cevap göndermedi! Gönderemedi...- Aklandığı da doğru değil. Kendi açtığı tazminat davasını geri çekip kendini aklanmış ilan etti! Belediye'nin zoraki açıklaması da onu aklamıyor. Zira ben "İhaleye girdi" yazmadım; onun ders vermesi için ihale düzenlendiğini yazdım. Bu da belgeli!Enver Aysever, 10 ay önce ABC sitesine "Faruk Bildirici ve Cumhuriyet hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Ama hâlâ şikâyet edemedi. Onun yerine Tele1 ekranlarını kişisel sorunu için kullanmayı, sosyal medyadan yalanlarla atıp tutmayı tercih etti.Enver Aysever'e iki sorum var; İzmir, Mersin ve Mudanya belediyelerinden başlayarak hangi belediyeden kaç para aldığını açıklayabilir misin? Etik bir eleştiriye yanıt vermek yerine hakaretler yağdırma ve yalanlarla saldırma hakkını nereden alıyorsun?Hâlen Tele 1'de program yapan Enver Aysever; yazar Barış İnce'nin Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Ataşehir Kültür Sanat ile yaptığı dört günlük "Yazı Semineri" afişini Twitter'daki hesabında paylaştı. İnce'nin toplam 2 bin lira aldığını açıkladığı "Yazı Semineri" üzerinden Aysever, Faruk Bildirici'ye yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:- Başarılı yazar @barisince82 önemli bir atölye yapıyor. Acaba medya polisi @farukbildirici ve yancıları bunu da eleştirecek mi? Yapamaz, çünkü @BirGun_Gazetesi el avuç açmış yalvarmakla meşgul "beni tanıyın, ciddiye alın" diye. Hodri meydan… Ombus var mı cesaretin?- Ombus @farukbildirici acaba yazmaya cesaret edebilecek misiniz? Benden özür dileyecek misiniz? Kapı kapı dolaşıp yalvardığınız basın kuruluşlarından korkuyor musunuz yoksa? Hadi canlı yayına gelin?- Bakalım iftiracı ne diyecek- Dostlar @BirGun_Gazetesi ülkenin bağımsız, onurlu, sosyalist, gazetelerinin başında gelir. Ayrıca sevgili @barisince82 edebiyatta değerli bir yazardır. Ülkenin düşünen, üreten aydınları dayanışma içinde yazar orada. Diyeceğim iftiracı @farukbildirici elbette oraya yanaşacaktır.ORTALIK BUGÜN YENİDEN KARIŞTIFaruk Bildirici, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak Aysever'e seslendi ve "Anlıyorum iftira ve hakaret kapasiten çok geniş Enver Aysever ama hâlâ sorularıma yanıt veremedin." ifadelerini kullandı.DÜEOLLOCU ENVERAysever ise Bildirici'yi adeta düelloya davet ederek "Sen nasıl haysiyetsiz bir insansın. Az sonra Ankara uçağım var, yer söyle orada sana tüm belgeleriyle anlatayım ne aldığımı verdiğimi. Eğer biraz onurun varsa adres ver… Bana soracağına belediyelere sorsana almış mıyım, ne almışım. Bekliyorum adresi…" sözleriyle yanıt verdi.