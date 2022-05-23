Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı

Takip ettiği genç kıza girdiği apartmanda cinsel saldırıda bulunan sanığın cezası arttı, indirimi kalktı. Yargıtay’ın da onadığı cezada “suçun toplumsal önemi”ne dikkat çekildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 28 Temmuz 2020 tarihinde işten çıkan D.A. (23), evine gitmek için Bayramyeri'nden minibüse bindi.



D.A.'nın arkasından Hasan Ali Seçkin (28) de aynı araca bindi.



Seçkin, A.D. ile aynı yerde inip, evinin bulunduğu apartmana kadar takip etti.



Bıçakla korkutup, elle taciz etti



Hasan Ali Seçkin, peşinden girdiği D.A.’ya önce sözlü tacizde bulundu.



Seçkin, ardından da D.A.’yı bıçakla tehdit ederek eliyle fiziki tacizde bulundu.



Gürültü üzerine D.A.'nın ailesi kapıyı açınca Seçkin, kaçtı.



Kolundaki dövme yakalattı



Ailenin ihbarı üzerine Seçkin, polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.



D.A.’nın kolundaki dövmesinden teşhis ettiği Seçkin, tutuklandı.



İyi hal indirimi uygulandı



Hasan Ali Seçkin hakkında, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit cinsel saldırı' suçundan dava açıldı.



Suçlamaları reddeden Seçkin, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Mahkeme, sanığın mahkemedeki tutum ve davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7,5 yıla indirdi.



Dava, istinafa taşındı



D.A.'nın avukatı Melike İlkgül Yurttürk, yerel mahkemenin verdiği cezayı az, sanık avukatları ise çok bularak davayı istinafa taşıdı.



Dava, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nde yeniden görüldü.



“Minibüste bakıştık, etkilendim”



Tekrar ifadesi alınan Seçkin, “D.A.'yı daha önceden tanımam, minibüste bakıştık. Bakışlarından etkilendim. Kendisine arkadaşlık teklif etmek için peşinden minibüsten indim. Ben kendisine yetişemeden apartmana girdi. Asansöre onunla birlikte bindim. Kendisinden hoşlandığımı söyledim. Telefon numarasını istedim. Veremeyeceğini, çalıştığı mağazada görüşebileceğimizi söyledi.



“Bana komplo kurduklarını düşünerek oradan uzaklaştım”



3 gün içerisinde nişanlanacağını söyleyince, nişanlısının fotoğrafını göstermesini istedim. Telefonu çıkarıp fotoğrafı gösterdi ama bana doğru tutmadığı için eğilip bakmaya çalıştım. Bu durum D.A.'yı rahatsız etti. Asansörden inince panik atağı olduğunu söyledi ve bağırmaya başladı. Evden babası çıkınca bana komplo kurduklarını düşünerek oradan uzaklaştım.



“Kıyafetlerini ben yırtmadım”



D.A.'nın kıyafetlerini ben yırtmadım. Kendisine karşı hiçbir eylemim olmadı. Kendisinin daha önce de birkaç kişi hakkında bu yönde şikayetleri olduğunu duydum. D.A.'nın psikolojik rahatsızlığı olduğunu düşünüyorum. İddiaları kabul etmiyorum. D.A.'nın durumunun araştırılmasını talep ediyor, beraatimi istiyorum.” dedi.



“Öpmeye başladı, vücudumu ellemeye çalıştı”



D.A. ise ifadesinde, sanığın kendisini takip ettiğini fark etmediğini belirterek, “Apartmana girip asansöre bindim. İnince sanık beni öpmeye başladı. Vücudumu ellemeye çalıştı. Bağırmamam için elleriyle ağzımı kapattı. Boğazımı tuttu. Bağıramaz hale geldim. Gürültüler üzerine kardeşim evin kapısını açıp, beni görünce çığlık atarak babamı çağırdı. Bu sırada sanık hızlı bir şekilde kaçmaya çalıştı. Ben de ayağına çelme atmak istedim ama olmadı. Olay sırasında atletimi yırttı. Şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.



12 yıl hapis cezasına çarptırıldı



Görülen dava sonucunda 6. Ceza Dairesi, sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği indirim kararını kaldırdı.



Sanık Hasan Ali Seçkin'e cezanın sosyal ve uyarma amacı dikkate alınarak toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.



“En güzel cevabı bölge adliye mahkemesi verdi”



DHA’ya konuşan D.A.'nın avukatı Melike İlkgül Yurttürk, örnek bir karar alındığı belirterek, “Yerel mahkeme tarafından sanığa 9 yıl hapis cezası verildi ve bu kararda iyi hal indirimine gidilerek 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. En güzel cevabı bölge adliye mahkemesi verdi. İndirimler iptal edildi. Hiçbir indirim yapılmadı ve ceza 12 yıla yükseltildi. Ceza Yargıtay'da da onandı. Gerekçe olarak sanığa verilen cezanın sosyal ve uyarma amacıyla, bu suçun toplumsal önemi sebebiyle artırım yoluna gidildiği yazıldı. Cezaların caydırıcılığı yanında toplumsal öneminin de dikkate alınması gerektiği ve bu konuyla ilgili bakılacak davalarda mahkemelerin bu hususları gözetmesi gerektiği ortaya çıktı.” dedi.