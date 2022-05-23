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Beyaz Gazete
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CHP'de kulisleri karıştıran iddia!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de yaptığı Milletin Sesi mitingi ile adeta adaylık serüvenine start verdi. Konuşmasının satır aralarında "aday benim" mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına da "Gönlümüzün adayı" sözünü yasakladığı ve "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu" denilmesinin talimatını verdi.

Ekleme: 23.05.2022 - 23:44 Güncelleme: 23.05.2022 - 23:47 / Editör: Ozge Selin
CHP'de kulisleri karıştıran iddia!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmada 'Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin' şeklindeki sözleriyle adaylıktaki rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş açık bir mesaj göndermişti. Bu sözlerle birlikte 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık yürüyüşünü başlatan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da cumartesi günü yapılan mitingde de niyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Konuşmasının satır aralarında 'aday benim' mesajı verdi.

GÖNLÜMÜZÜN DEĞİL CHP'NİN ADAYI
6'lı ittifak masasının da tamam demesi durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişmelerle beraber Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekillerinden 'Gönlümüzün adayı' yerine 'CHP'nin adayı' ifadelerini kullanmalarını istediği iddia edildi.

MALTEPE MİTİNGİNDE İLK SİNYAL
Maltepe'de yapılan Milletin Sesi mitingi öncesi konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Altay 'Eskiden 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu. O 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık 'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu' diye bir algı oturdu' demişti. Altay'ın bu sözlerinin CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı neticesinde sarf ettiği öğrenildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ÜSTÜ ÇİZİLDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun ardından yaptığı siyasi hatalar nedeniyle adaylık sürecinde safdışı bırakıldı. CHP yönetimi de
İmamoğlu'na tepki gösterdi ve arkasında durmadı. Mesajı alan CHP medyası da İBB Başkanı'nın üzerini çizdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener'in de belediye başkanlarıyla ilgili tasarrufun CHP'de olduğunu söylemesi, Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdi.


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