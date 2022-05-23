Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin önde gelen ismiydi! Bu sefer de dini değerlerle alay etti...

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolarda en önde provokasyon yapan Enes Gözüküçük, çektiği video ile dini değerleri hedef aldı. Kendisini dinleyen kalabalığa sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, "Dikkat Allah konuşuyor" ifadesini kullandı. Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Gözüküçük'ün arkadaşı ise paylaşımına, "Hayırdır Allahın mı doğum günü" notunu düştü. Enes Gözüküçük ve arkadaşlarının dini değerlerle alenen alay etmesi tepkilere neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik başlatılan protestolarda ön sıralarda yer alan Enes Gözüküçük'ün sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü büyük tepki çekti.Kendisini dinleyen bir gruba sözde şarkı söyleyen Enes Gözüküçük, "Dikkat Allah konuşuyor" ifadesini kullanarak yeni bir skandala imza attı. Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Instagram kullanıcısı ise paylaşımına, "Hayırdır Allahın mı doğum günü" notunu düştü.Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarda en önde provokasyon yapan Enes Gözüküçük ve arkadaşlarının dini değerlerle alenen alay etmesi tepkilere neden oldu. Geçtiğimiz aylarda “Güvenlik görevlisine işini yaptırmamak” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gözüküçük, muhalif basına açıklamalarda bulunarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini provokasyona davet etmişti.