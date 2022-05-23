Bilim Kurulu Üyesi'nden maske açıklaması: Bu yaz kurtulacağız

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız. Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi; bugün ve yarınki vaka sayısı da binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre, 905 vaka tespit edildi ve 5 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5'inci vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle' ifadelerini kullandı.Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 'Vaka sayısının binin altına inmesi toplumda yaygınlığının önemli bir ölçüde azaldığını gösterir. Hakikaten vaka sayısı çok azaldı. Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız gibi duruyor. Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi; bugün ve yarınki vaka sayısı da binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz. Zaten son bilim kurulu toplantısında da bu kararı almıştık. Vaka sayıları binin altında düşene kadar maskenin özellikle kapalı mekanlarda, toplu taşıma araçları gibi alanlarda takılmasını önermiştik. Bu, aslında tamamen kişisel bir tercih meselesi. Hiçbir şey zorunlu değil. İsteyen takabilir. Sadece yaşlı hastalarımız ve hastalık semptomu gösteren gençlerimizin dikkat etmelerini öneriyorum' ifadelerini kullandı.