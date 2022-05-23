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Başkan Erdoğan Niğde'deki feci kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı

Niğde'de yaşananfeci kazada hayatını kaybeden gençlerden Sudenaz Akkuş'un cenaze töreni Kocaeli'nde düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Akkuş'un cenazesine katılıyor. Başkan Erdoğan cenaze töreninde "Şoförle ilgili Yargı gereken neyse yapacak. Bizler de takipçisi olacağız." dedi.

Ekleme: 23.05.2022 - 13:46 Güncelleme: 23.05.2022 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Niğde'deki feci kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı
Niğde'de yaşananfeci kazada hayatını kaybeden gençlerden Sudenaz Akkuş'un cenaze töreni Kocaeli'nde düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Akkuş'un cenazesine katılıyor. Başkan Erdoğan cenaze töreninde "Şoförle ilgili Yargı gereken neyse yapacak. Bizler de takipçisi olacağız." dedi.


Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Adana-Konya Otoyolu, Niğde Ulukışla ilçesi Güney köyü mevkisinde meydana geldi. Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik etkinliğinden Konya'ya dönmek için yola çıkan 43 üniversite öğrencisinin bulunduğu Hasan Akgül yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük, Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş da hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan şoför Hasan Akgül'ün de aralarında bulunduğu 41 yaralı ise hastanelerde tedaviye alındı.

ŞOFÖR UYUMUŞ

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda bakan, milletvekili ve diğer partilerden isimler, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Niğde'ye gelerek, yaralanan gençlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Soylu, otobüs şoförünün uyuması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderildi.

YARALILARIN SON DURUMU

Niğde Valiliği, yaralıların son durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tedavisi tamamlanan toplam 18 yaralının taburcu işlemleri yapılmış olup, 23 yaralının tedavilerine Niğde, Konya, Kayseri, Ankara ve Çorum'da hastanelerde devam edilmektedir. Meydana gelen bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
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