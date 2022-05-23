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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi. Erdoğan, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı, "Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz." notunu düştü.

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...
Ekleme: 23.05.2022 - 11:13 Güncelleme: 23.05.2022 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Erdoğan, burada açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni ziyaret ettiği renkli anları Twitter hesabından yayınladı. Erdoğan, "Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz." diye de not düştü.

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRK MÜZİĞİ SERGİSİ'Nİ GEZDİ

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye'nin en büyüğü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi.

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...

O ANLARI TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bir de paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...

BAŞKAN ERDOĞAN SANATÇILARIN AİLE ÜYELERİ İLE BULUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçıların aile üyeleri ile bir araya geldi. Erdoğan, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı, "Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçılarımızın aileleriyle bir buluşma gerçekleştirdik. Bu güzel sohbet için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm sanatçılarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." notu ile paylaştı.
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Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...
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