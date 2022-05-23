Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu, sınır ötesine operasyon sinyali verdi.Türkiye'nin, güvenli bölge oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlara bir yenisinin daha ekleneceğini belirten Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde hazırlıklar tamamlandığında yeni operasyonların başlayacağını ifade etti. 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır.' diyen Erdoğan, perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını söyledi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:'Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır.Perşembe günü yapılacak MGK toplantısında bu hususları enine boyuna değerlendireceğiz ve kararlarımızı alacağız. Biz de gerekli görüşmeleri yaparak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını, bu süreçte bir kez daha göreceğiz ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız.'