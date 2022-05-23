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Avrupa'da kırmızı alarm: Yeni virüs için flaş karar!

Maymun çiçeği virüsü Avrupa ve Amerika'da yayılmaya devam ederken dünya koronavirüse benzer bir salgın ile karşılaşmamak için adeta teyakkuza geçti. Avrupa'da kırmızı alarm verilirken yayılmasını durdurmak için flaş bir adım geldi. Arka arkaya çok sayıda ülkenin vaka bildirdiği maymun çiçeği salgını ile ilgili bilinmesi gerekenler neler? İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili tüm detaylar...

Avrupa'da kırmızı alarm: Yeni virüs için flaş karar!
Ekleme: 23.05.2022 - 19:08 Güncelleme: 23.05.2022 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da kırmızı alarm: Yeni virüs için flaş karar!
Maymun çiçeği virüsü dünyayı adeta teyakkuza geçirdi. Son günlerde peş peşe birçok ülkeden vaka bildirilmesinin ardından alarm verilirken Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklamalar geldi. DSÖ yetkililerinden Rosamund Lewis, ellerinde virüsün mutasyona uğradığına dair bir bilgi olmadığını söyledi. İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler...

İngiliz Daily Mail gazetesi 'Avrupa'nın maymun çiçeği için kırmızı alarmı: AB sağlık şefleri ülkelere aşı stratejileri hazırlamalarını söylüyor' başlığı ile okuyucularına sunduğu haberinde AB sağlık şefleri üye ülkelerden maymun çiçeği için aşı planı hazırlamalarını istediğini yazdı.

SU ÇİÇEĞİ AŞISI STOKLANIYOR

Pazar günü BBC'nin Sunday Morning programına katılan Dr. Susan Hopkins, günlük vaka sayılarının arttığını dile getirirken artık endeminin merkezi Batı Afrika'dan gelen kişilerle doğrudan teması olmayanların da hastalığa yakalanabildiğini belirtti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN SEMPTOMLARI

İngiliz doktor Hilary Jones maymun çiçeği virüsünde en çok görülen 5 semptomu açıkladı.

Ateş
Baş ağrısı
Sırt ağrısı
Eklem ve kas ağrıları
Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri

Öte yandan kamuoyunun virüsle ilgili sorularını yanıtlayan DSÖ uzmanlarından epidemiyolog Maria Van Kerkhove, 'Amacımız virüsün insandan insana geçmesini önlemek' ifadelerini kullandı.

DSÖ yetkililerinden Rosamund Lewis de, ellerinde virüsün mutasyona uğradığına dair bir bilgi olmadığını söyledi.

Rosamund Lewis, 'Virüs değişmeme eğiliminde' dedi.

Avrupa'da kırmızı alarm: Maymun çiçeği için flaş adım: 21 gün boyunca...
Lewis şu ana kadarki verilerin, çiçek aşısının, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85 oranında etkili olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Avrupa'da kırmızı alarm: Maymun çiçeği için flaş adım: 21 gün boyunca...
Lewis, herkesin maymun çiçeği aşısı yaptırması gereken bir durum olmadığını da ekledi.

Normalde sadece Afrika ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsüne son günlerde Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde 100'den fazla kişide rastlanmıştı.

Avrupa'da kırmızı alarm: Maymun çiçeği için flaş adım: 21 gün boyunca...
Belçika'daki tüm vakaların, çoğu erkek 10 bin kişinin katıldığı üç günlük bir fetiş festivaliyle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştı.

21 GÜN İZOLE

İsrail ve İsviçre, tespit edilen birer vakanın yakın zamanda yurtdışına seyaha eden kişilerde görüldüğünü söyledi. Öte yandan İsrail diğer şüpheli vakaları da araştırıyor.

İngiltere'de virüs riski taşıyanlardan 21 gün izole olmaları istendi.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır' demişti.
Avrupa'da kırmızı alarm: Yeni virüs için flaş karar!
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