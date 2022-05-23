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AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi...

Meclis 2’nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan’daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40’lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi. Öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce Nisan ayında alınan öğrenci ücretlerinden zamlarının geri çekilmesi kararını veto etmişti.

AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi...
Ekleme: 23.05.2022 - 16:32 Güncelleme: 23.05.2022 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti.

Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.

Öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce Nisan ayında alınan öğrenci ücretlerinden zamlarının geri çekilmesi kararını veto etmişti.
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AK Parti ve MHP ısrar etti! İstanbul'da öğrencilere ulaşım müjdesi! Zamlar geri çekildi...
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