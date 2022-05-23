ABD Büyükelçisi Jeff Flake önce HDP'yi sonra İYİ Parti'yi ziyaret etti!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake peş peşe dikkat çeken ziyaretler gerçekleştirdi.ÖNCE HDP SONRA İYİ PARTİABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü.Görüşme ABD Büyükelçiliğinin resmi hesabından İngilizce ve Türkçe olarak 2 dilde paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, 'Büyükelçi Flake, bugün HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Görüşmede ABD-Türkiye arasındaki bağlar ele alındı.' ifadelerine yer verildi.'NEZAKET ZİYARETİ'Öte yandan görüşmeyi HDP de paylaştı. HDP tarafından yapılan paylaşımda ise, Partimize nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Görüşmede siyasi ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.' denildi.BİR ZİYARET DE İYİ PARTİ'YEJef Flake HDP'nin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etti.İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in, siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul ettiği belirtilerek, '1 saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk- Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu' ifadelerine yer verildi.NE KONUŞTULAR?Taraflardan yapılan açıklamalar ezbere cümleler içerirken görüşmenin içeriği merak konusu oldu. Görüşmeler kamuoyuna 'nezaket' ziyareti olarak duyurulurken büyükelçinin diğer partileri ziyaret edip etmeyeceği ve görüşmenin gerçekten 'nezaket ziyareti mi' yoksa siyasi mühendislik hamleleri mi olduğu merak edildi.DIŞİŞLERİ FLAKE'I ÇAĞIRIP AYAR VERMİŞTİABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake son olarak ABD Büyükelçiliğince, İstanbul'da düzenlenen CHP mitingi öncesi yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlığı bildirmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede Flake'a, söz konusu gösteri uyarısında bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı kaydedilerek, bu husustaki rahatsızlık ifade edildi.Flake'a ayrıca, kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun teşkil ettiği belirtilerek, ABD'de bu nedenle meydana gelen olayların ortada olduğu hatırlatıldı. Siyasi parti mitinglerinin demokrasinin köklü bir geleneğini oluşturduğu, ülkede bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi oluşturulmasının kabul edilemez olduğu iletilen Flake'a, söz konusu mitingin dün sorunsuz şekilde yapıldığı ve herhangi bir olayın yaşanmadığı aktarıldı.Öte yandan Büyükelçi'ye, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik bundan sonra yayınlanabilecek seyahat ya da gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanması beklentisi de ifade edildi.EKREM İMAMOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜGeçtiğimiz aylarda CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile görüşmüştü. Görüşmede Ekrem İmamoğlu alay konusu olmuştu. Flake'i anlıyormuş gibi dinleyen Ekrem İmamoğlu, Büyükelçinin konuşmasının ardından bir süre duraksayıp 'Aaa..Okey, I'm okey' dedi.İmamoğlu'nun konudan alakasız bir şekilde 'Ben iyiyim' demesi ABD Büyükelçisi Flake'i de güldürdü. CHP'li İBB Başkanı'nın komik duruma düştüğü haller sosyal medyada da gündem oldu.BULDAN AB ÜYESİ ÜLKELERİN BÜYÜKELÇİLERİYLE YEMEKTE BULUŞMUŞTUKapatma davası açılan ve HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 'Kobani davası' sürerken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.PATRONLARINDAN KOBANİ DAVASI VE KAPATMA DAVASI İÇİN YARDIM İSTEDİLERHDP'den yapılan açıklamaya göre, Buldan, partisinin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy ile yemeğe katıldı.Buldan görüşmede Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yükseldağ'ın tutuklu bulunduğu Kobani davası ve kapatma davasındaki son gelişmelere dair büyükelçilere bilgi verdiği ve yardım istediği öğrenildi. Buldan ayrıca görüşmede büyükelçilerin sorularını da yanıtladı. Görüşmede HDP'nin 'gücünü artırmaya devam ettiğini' iddia eden Buldan, partisinin CHP ve İYİ Parti ile yaptığı gizli ittifakı ima ederek 'Türkiye siyasetinde sonuçları belirleyen bir aktör olarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu siyasal dönüşümde önemli rol oynayacağını' iddia etti.KOBANİ DAVASIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK sokağa çıkma çağrısında bulundu.Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.İddianamede PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari sanıklar ile eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz toplam 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.BULDAN'I KAPIDA KARŞILADIAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut HDP'li Pervin Buldan'ı kapıda karşıladı.AB TÜRKİYE DELEGASYONU GÖRÜŞMEYİ PAYLAŞTIAB Türkiye Delegasyonu'nun resmi hesabından da görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'AB Türkiye Delegasyonu' Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB Büyükelçileri bugün AB Rezidansı'nda Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanı Pervin Buldan ile görüştü. Toplantıda gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.' ifadelerine yer verildi.İRLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ FOTOĞRAF PAYLAŞTIGörüşmeye ilişkin İrlan Büyükelçiliği de paylaşım yaptı. Görülmede İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness ile Buldan'ın kadehlerle poz verdiği görüntü yer aldı.Paylaşımda, 'Büyükelçi McGuinness dün diğer AB Büyükelçileriyle HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ile görüştü. Toplantıda gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.' ifadeleri yer aldı.LANDRUT HDP'Yİ ZİYARET ETMİŞTİAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ocak ayında HDP'li Mithat Sancar'la görüştü.HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre görevine yeni başlayan Büyükelçi Meyer-Landrut, beraberinde AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Vekili Eleftheria Pertzinidou ve Siyasi İşler Bölüm Başkanı Eva Horelova ile parti genel merkezini ziyaret etti.Ziyarette, AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra AİHM kararları ve Türkiye'deki siyasal gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.HDP'YE TAZİYE ZİYARETİAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Haziran ayında HDP binasına gerçekleştirilen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle HDP'ye ziyarette bulunmuştu. HDP İzmir İl Binası'nda yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını söyleyen Landrut, daha sonra HDP'lilerle birlikte basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.HDP TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAN 10 BÜYÜKELÇİYİ SAVUNMUŞTUKızıl Soros Osman Kavala'ya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilerinden gelen hadsiz açıklamanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Persona non grata ilan edilsinler' çıkışı, gündeme oturmuştu. Avrupa Parlamentosu'ndan çifte standart! 'HDP'liler dokunulmaz, Katalanlar değil!'10 büyükelçinin Türkiye'ye parmak sallayarak yaptığı 'Osman Kavala serbest bırakılısın' çağrısı sonrası Başkan Erdoğan, 'Dışişleri Bakanı'na, bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim.' açıklamalarında bulundu.Erdoğan'ın bu tepkisi sonrası PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yazılı açıklama yaparak hadsiz büyükelçileri savunmuştu: 'Dış politikada yeni bir tutarsızlık halkası olan ve ülkelerin savaş halinde bile nadiren başvurdukları bir yöntemle 'istenmeyen adam' ilan etme girişimi halklarımızın çıkarlarına aykırıdır.10 büyükelçi içinde yer alan ABD, Kanada ve Yeni Zelanda dışındakilerle Türkiye, Avrupa Konseyi üyeliğini paylaşmaktadır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne birlikte taraftır.'