29 yıldır dinmeyen acı! Türkiye Bingöl şehitlerini uğurluyor...

Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askeri şehit eden teröristlerin saldırısı, hafızalardaki yerini koruyor.

Farklı şehirlerdeki acemi birliklerinde eğitimlerini tamamlayan 33 asker, 1993 yılında usta birliklerine gitmek üzere yola çıktıklarında Bingöl- Elazığ karayolu üzerinde PKK tarafından pusuya düşürülmüştü.



Otobüsten indirilip kırsala götürülen silahsız 33 asker şehit düşmüştü.



Hafızalarda '33 asker olayı' olarak kalan saldırı, yıllar geçmesine rağmen hala yürekleri yakıyor.



29 yıl oldu



Saldırı sonrası bölgenin 13’üncü kilometresinde, 33 asker için temsili mezar ve 33 metre yüksekliğinde Türk bayrağı şeklinde anıt yapıldı.



Bölge, her yıl bu tarihlerde vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.



"Hainlikte, alçaklıkta sınır tanımıyorlar"



Anıt mezarını ziyaret eden Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, terör örgütü PKK’nın alçakça askerleri şehit ettiğini söyledi.



Baysal, "24 Mayıs 1993 günü Bingöl- Elazığ karayolunda savunmasız, silahsız 33 kahraman askerimizi araçlarından indirip kurşuna dizerek şehit ettiler. Buna emin olun ki eğer askerlerimizde silah olsaydı hain, alçak, kalleş PKK terör örgütü asla ve asla cesaret edip, yol kesip kahramanlarımızın önüne çıkamazlardı. Onlar hainlikte, alçaklıkta sınır tanımıyorlar. Burada ne yazık ki yol keserek 33 askerimizi şehit ettiler.



Bingöl'de PKK tarafından pusuya düşürülen silahsız 33 askerin acısı hala geçmedi



"Var olsun devletimiz..."



Var olsun devletimiz. Devletimiz o kadar güçlenmiş ki, şer odaklarını, PKK terör örgütü, yerle bir etti. Her sene Mayıs 24’ünde burada anma töreni düzenliyoruz. Anma töreninde şehitlerimizi hatırlatmak ve yaşatmak için bu törenleri düzenliyoruz. Bu şehitlerimiz Bingöl’ün evlatları artık. Kimisi Kars’tan kimisi Edirne’den kimisi Malatya’dan. Biz Bingöl olarak şehitlerimizi bağrımıza bastık, şehitlerimizin yanındayız." dedi.



"Mekanları cennet olsun"



Erzurum’dan Kahramanmaraş’a giden ve yol kenarındaki anıtı ziyaret eden İsmail Uzun da "Erzurum’dan gelip Maraş’a gidiyorum. Geçerken ziyaret edeyim dedim, mekanları cennet olsun." diye konuştu.



Şehitlerin isimleri ve memleketleri



Şehit 33 askerin memleketleri ise şöyle:



"Abdullah Kara-Antalya, Adem Zongur-Kırıkkale, Ahmet Apak-Denizli, Ahmet Aran-Manisa, Ali Arar-Konya, Aydın Kuzey-Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman-Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan-Hatay, Haydar Aslan-Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk-Denizli, Mehmet Tura-Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş-Bolu, Musa Sarıgöz-Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı-Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan-Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı-İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul."



