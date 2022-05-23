  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,85 - 16,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

29 yıldır dinmeyen acı! Türkiye Bingöl şehitlerini uğurluyor...

Bingöl-Elazığ karayolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askeri şehit eden teröristlerin saldırısı, hafızalardaki yerini koruyor.

Ekleme: 23.05.2022 - 13:00 Güncelleme: 23.05.2022 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Farklı şehirlerdeki acemi birliklerinde eğitimlerini tamamlayan 33 asker, 1993 yılında usta birliklerine gitmek üzere yola çıktıklarında Bingöl- Elazığ karayolu üzerinde PKK tarafından pusuya düşürülmüştü.

Otobüsten indirilip kırsala götürülen silahsız 33 asker şehit düşmüştü.

Hafızalarda '33 asker olayı' olarak kalan saldırı, yıllar geçmesine rağmen hala yürekleri yakıyor.

29 yıl oldu

Saldırı sonrası bölgenin 13’üncü kilometresinde, 33 asker için temsili mezar ve 33 metre yüksekliğinde Türk bayrağı şeklinde anıt yapıldı.

Bölge, her yıl bu tarihlerde vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

"Hainlikte, alçaklıkta sınır tanımıyorlar"

Anıt mezarını ziyaret eden Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, terör örgütü PKK’nın alçakça askerleri şehit ettiğini söyledi.

Baysal, "24 Mayıs 1993 günü Bingöl- Elazığ karayolunda savunmasız, silahsız 33 kahraman askerimizi araçlarından indirip kurşuna dizerek şehit ettiler. Buna emin olun ki eğer askerlerimizde silah olsaydı hain, alçak, kalleş PKK terör örgütü asla ve asla cesaret edip, yol kesip kahramanlarımızın önüne çıkamazlardı. Onlar hainlikte, alçaklıkta sınır tanımıyorlar. Burada ne yazık ki yol keserek 33 askerimizi şehit ettiler.

Bingöl'de PKK tarafından pusuya düşürülen silahsız 33 askerin acısı hala geçmedi

"Var olsun devletimiz..."

Var olsun devletimiz. Devletimiz o kadar güçlenmiş ki, şer odaklarını, PKK terör örgütü, yerle bir etti. Her sene Mayıs 24’ünde burada anma töreni düzenliyoruz. Anma töreninde şehitlerimizi hatırlatmak ve yaşatmak için bu törenleri düzenliyoruz. Bu şehitlerimiz Bingöl’ün evlatları artık. Kimisi Kars’tan kimisi Edirne’den kimisi Malatya’dan. Biz Bingöl olarak şehitlerimizi bağrımıza bastık, şehitlerimizin yanındayız." dedi.

"Mekanları cennet olsun"

Erzurum’dan Kahramanmaraş’a giden ve yol kenarındaki anıtı ziyaret eden İsmail Uzun da "Erzurum’dan gelip Maraş’a gidiyorum. Geçerken ziyaret edeyim dedim, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Şehitlerin isimleri ve memleketleri

Şehit 33 askerin memleketleri ise şöyle:

"Abdullah Kara-Antalya, Adem Zongur-Kırıkkale, Ahmet Apak-Denizli, Ahmet Aran-Manisa, Ali Arar-Konya, Aydın Kuzey-Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman-Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan-Hatay, Haydar Aslan-Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk-Denizli, Mehmet Tura-Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş-Bolu, Musa Sarıgöz-Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı-Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan-Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı-İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul."

Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz!
Moody's'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: 'Bankaları sağlam, büyümede iyimseriz'
Ukrayna'dan Z ve V sembolleri için flaş hamle!
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin önde gelen ismiydi! Bu sefer de dini değerlerle alay etti...
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...
MİT'ten Musul'da nokta operasyon!
Bayraktar Akıncı SİHA'lara yeni talip!
Almanya'da polisin ırkçı saldırısına uğrayan Türk'e bir şok da doktordan! 'Ölmediğine şükret'
Kritik kabine toplantısı bugün! Masada NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda...
ABD merkezli dergiden küstah yazı! 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın'
Biden'dan Kuzey Kore lideri Kim'e tek kelimelik mesaj!
Joe Biden'dan flaş Çin-Tayvan açıklaması!
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına dev operasyon! 53 kişi...
FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye hakaret: Arsız sefil!
Camiye çirkin saldırı: Hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı
İstanbul’da 199 kaçak göçmen daha yakalandı
İşte 10 soru-cevapla maymun çiçeğinin bilinmeyenleri...
FETÖ'cü Arif Erdem'in yeri ortaya çıktı! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?
Başkan Erdoğan'dan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
Zorunlu görevde aileye 12 aylık destek! Rakam belli oldu...

Zorunlu görevde aileye 12 aylık destek! Rakam belli oldu...

1 trilyon dolar kripto para piyasasından silindi!

1 trilyon dolar kripto para piyasasından silindi!

Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Büyük açık! Dikkat hesaplarınız çalınabilir!

Büyük açık! Dikkat hesaplarınız çalınabilir!

Japon arkeolog keşfetti! Türkiye'nin en eskisi toprak altından çıktı!

Japon arkeolog keşfetti! Türkiye'nin en eskisi toprak altından çıktı!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği verilecek! PTT şubelerinden dağıtılacak

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği verilecek! PTT şubelerinden dağıtılacak