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Beyaz Gazete
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10 katlı iş merkezi çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 10 katlı bir bina çöktü.

Ekleme: 23.05.2022 - 15:03 Güncelleme: 23.05.2022 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
İran Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.

10 katlı iş merkezi çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

10 katlı iş merkezi çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Ölü ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

10 katlı iş merkezi çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

10 katlı iş merkezi çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

10 katlı iş merkezi çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

10 katlı iş merkezi çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

10 katlı iş merkezi çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

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