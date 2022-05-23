10 katlı iş merkezi çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

İran Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.Ölü ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.