Hadise imaj değiştirdi

Ünlü rapçi Murda ile ile ortak projesi 'İmdat' için klip çeken Hadise sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Ünlü popçunun yeni imajı ise Kardashian kardeşlerden Khloe Kardashian'a benzetildi.

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, hayranlarını sevindiren bir paylaşım yaptı. Sene başında O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı sevilen rapçi Murda ile birlikte şarkı çıkaracakları sinyalini veren Hadise'den beklenen paylaşım geldi.KLİP ÇEKİMİ İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİHadise, rapçi Murda ile ortak projesi 'İmdat' için klip çekti. Klip için bir paylaşım yapan Hadise'nin imajı ise klip müjdesinin önüne geçti.İmajını değiştiren ve saçlarını sarı yapan Hadise'yi görenler dünyaca ünlü şov yıldızı Khloe Kardashian'a benzetildi.