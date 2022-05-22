Başkan Erdoğan'dan taziye paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden 3 kişinin ailesine baş sağlığı diledi.
AK Parti'nin Adana'da gerçekleştirdiği Gençlik Şöleni sonrası, dönüş yolundan acı haber geldi.
Şölene Konya'dan katılan Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu otobüs, Niğde'de kontrolden çıktı.
Şarampole yuvarlanan otobüsün içerisinde 5'i ağır 41 kişi yaralanırken, 3 kişi hayatını kaybetti.
Yürekleri dağlayan olay sonrası yaralıların müdahalesi devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
'Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum.
Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum.'