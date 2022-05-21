Yeni ehliyetler için hazırlıklar başladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'daki Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaretinde çeşitli alanlarda verimliliğe katkı sağlayan son teknoloji ürünlerinin sergilendiği stantları dolaştı.Soylu, yüzde 40 daha ince olacak yeni pasaportların güvenlik kodu ve parametrelerinin de daha yüksek olduğunu anlatarak, 'Hem pasaportumuzu hem ehliyetimizi hem Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarımızı hem de mavi kartlarımızı inşallah Cumhuriyetin 100. yılında çok daha yeni bir form ve güvenlik önlemleri, daha yüksek bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturacağız' ifadesini kullandı.Bakan Soylu, ehliyetlerle ilgili yeni çalışmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:'Şu andaki ehliyetlerde tek resim var, yenisinde çift pencere bulunacak ve çipli olacak. Biliyorsunuz Avrupa Konvansiyonu içerisinde ehliyetimiz bütün Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılabiliyor. Biz ehliyeti kimliğe yüklüyorduk, şimdi kimliği de ehliyete yükleyebileceğimiz yeni bir süreç başlatıyoruz. Bu çalışmayı da Darphane ile başarılı bir şekilde yürütüyoruz.'Ayrıca renkli fotoğrafların kullanılmasına yönelik test çalışmalarının başarılı olduğunu, ilgili makinelerin getirtileceğini anlatan Soylu, 'Pasaporta da kimliğe de ehliyete de renkli resim basacağız' dedi.Bakan Soylu, aile cüzdanları ile ilgili bir çalışmanın da bulunduğunu vurgulayarak, 'Aile cüzdanlarına ait de bir çalışmamız var. Aile cüzdanlarının kendi özel formunu, o nikah sonrası 'sallama' formunu bozmadan bir çalışma yapacağız. Onu daha sonra açıklayacağız' diye konuştu.Soylu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda İçişleri Bakanlığı'nca oluşturulan standı ziyaretinde de burada tanıtılan uygulamalar hakkında bilgi verdi.Türkiye'nin teknoloji konusundaki altyapısını çok iyi bir şekilde geliştirdiğini vurgulayan Soylu, 2.5 yıl önce çalışmalarına başlanan yerli parmak izi tanıma sisteminin son derece başarılı sonuçlar ortaya çıkardığına dikkat çekti.Daha önce yabancı bir şirketten alınan sistemin parmak izi doğrulamasının yüzde 82 olduğunu anlatan Soylu, yerli sistemin ise yüzde 94.7 oranında sonuç verdiğini aktardı.Elektronik kimlik doğrulama sisteminin de altyapısı olan sistemi şu an Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, göç idaresi gibi tüm birimlerin kullandığını belirten Soylu, bunun ileride ehliyet, sürücü belgesi gibi sınavlarda da sahteciliklerin yaşanmasının önüne geçeceğini dile getirdi.Bakan Soylu, 'Noterlerdeki alış ve satışlarda, bankacılık, tapu ve kadastro işlemlerinde de bu altyapı rahat bir şekilde kullanılabilecek, devletin bütün kurumlarıyla entegre edebilme şansına sahip olacağız' dedi.Soylu, 'Aynı şekilde e-imzanın kimliklere yüklenebilmesi ve yapılan işlemlerin zamanlı ve 'log' yani işlem kayıtlarının yaklaşık 8 yıl kadar tutulmasının altyapısını da oluşturmaya çalışıyoruz' açıklamasında bulundu.