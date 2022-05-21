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Ukraynalı kadınlar: Erdoğan Putin'le konuşabilecek tek güç

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan askerlerin İstanbul'da olan eşleri ve anneleri, ikinci kez destek çağrısında bulundu.

Ukraynalı kadınlar: Erdoğan Putin'le konuşabilecek tek güç
Ekleme: 21.05.2022 - 09:53 Güncelleme: 21.05.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalı kadınlar: Erdoğan Putin'le konuşabilecek tek güç
Rusya'nın 24 Şubat günü Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı savaş devam ediyor.

Aylar süren savaşla binlerce kişi canından olurken, milyonlarca kişi de yurdundan oldu.

Savaşın en büyük yıkıma sebep olduğu yer olan Mariupol'de ise mahsur kalanlar kurtarılmayı bekliyor.

Bölgedeki Ukraynalı bazı askerlerin yakınları bugün İstanbul Bahçelievler'deki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek gözyaşları içinde yardım istedi.

"Kötü güçlere son verilmeli, iyilik kazanmalı"

Eşleri ve çocukları için yardım bekleyen kadınlar ,Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile görüştüklerini, beraber ağladıklarını, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a da minnettar olduklarını belirtti.

DHA'nın haberine göre eşi için yardım bekleyen Natalia Zarytska, şunları söyledi:

"Dünyada her şeyin bir sınırı vardır. İyilik ve kötülük irade ve işkence... Biz bugün sadece Mariupol'de savaşanların eşleriyle değil, herkesle birleştik. Kötü güçlere son verilmeli, iyilik kazanmalı. Biz eşleriz, anneleriz. Ukrayna esir düşen savaşçılarımıza yardım etmek için sivil toplum kuruluşları kurmak istiyoruz. Bu kurumun ana vazifelerinden bir tanesi eşlerimizin bir an evvel evlerine dönmeleridir.

"Tüm dünyaya sesleniyoruz"

Hedefimiz dünya basınına, devlet liderlerine hitap etmek. Yakınlarımızın hayatlarını kurtarabilmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz Rusya savaşçılarının anneleriyle irtibata geçmek. Biz tüm dünyayı çağırıyoruz. Çağrımızda savaş esnasında Cenevre sözleşmesiyle ilan edilen prensiplere Rusya'nın da uyması gerektiğini vurgulamak isteriz" dedi.

"Türkiye gözlemci olmalı"

Azovstal'daki çelik fabrikasında mahsur kalan askerlerden birinin annesi olan Natalia Kravtsova da "4 Ukraynalı kadın olarak Türkiye'ye geldik. Hedefimiz Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı'na seslenmekti. Mariupol asgari birlik üyeleri bizim yakınlarımızın kurtarılması için başvuruda bulunduk. Türkiye üçüncü bir şahıs olarak bu sürece katılabilir. Hadiseler sürekli yer alıyor, durum değişiyor. Türkiye'de bulunduğumuz zaman içinde savaşçılarımız önemli karar aldılar. Fabrikayı terk ederek tahliye etmeleri için Rusya'nın kontrol altında bulunan bölgelere tahliye olacak. Savaşçılarımız cehennemden cehenneme bir yol alıyorlar. Türkiye bu sürecin garantörü olarak kendine düşen vazifeyi yerine getirecek ve onların sağ kalması için gereğini yapacaklar. Türkiye gözlemci olarak bu süreci takip edebilir ve bizim savaşçılarımızın sağ kalması için tedbir alabilirler. Rusya onları nereye yerleştirirse, Türkiye'nin gözlemci olarak takip etmesini istiyorum ve rica ediyorum." diye konuştu.

"Recep Tayyip Erdoğan, Putin'le konuşabilecek tek güç"

Toplantıda neden sadece Türkiye'den yardım çağrısı yaptıkları sorulan kadınlardan Natalia Zarytska ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası çapta önemli bir lider. Putin'le konuşabilecek tek güç olarak nitelendiriyoruz. Biz kendisine başvurduk ve Azovstal'deki savaşçılarımıza destek verecek şahsiyet odur diye düşündük. Kalbim sürekli eşimle birlikte ben dünyanın en güçlü liderlerine başvurmak istiyorum. Benim kanaatime göre akıllı ve tecrübeli politikacı. Onun yardımcı ve faydalı olacağından emin olacağımız için ona hitap ettik." dedi.

Kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndermek istediklerini de belirtti.
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