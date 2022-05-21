Uçan balıkların muhteşem yolculuğu

Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'a göç eden inci kefalinin görsel yolculuğunu bölgeye gelen binlerce insan izliyor.Van Gölü Havzası'nda balık göçünün en güzel izlendiği yerlerden biri olan Erciş ilçesindeki Deli Çay'da bulunan balık bendine gelen ziyaretçiler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğuna şahit oluyor.Balık bendine gelen vatandaşlar uçan balıkların hayranlık uyandıran görüntülerini izlerken, doğa fotoğrafçıları da eşsiz anları fotoğraflayarak arşivlerine katmaya çalışıyor.Uçan balıkları öğrencileri ile birlikte izlemeye gelen Öğretmen Yıldırım Dinç, "Buraya öğrencilerimle beraber geldik. Güzel bir manzara var karşımızda. Bunu da herkesin görmesini istiyoruz. İnci kefali balığının bu şekilde yolculuğu özellikle Türkiye'de sadece Van'ın Erciş ilçesinde var. Çok güzel bir manzaramız var, özellikle herkesin görmesini istiyoruz" dedi.