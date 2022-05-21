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Telif yasası sonrası yeni hamle! Google diğer yayıncılar için de harekete geçti...

Google, Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla ulusal, yerel ve uzman haber yayınını kapsayan anlaşmalar yaptı. Anlaşmalara göre Google, yayıncılara telif ücreti ödeyecek. Reuters'in haberine göre, teknoloji şirketi diğer yayıncıların da kaydolmasını kolaylaştıracak adımlar atacak.

Ekleme: 21.05.2022 - 15:47 Güncelleme: 21.05.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Telif yasası sonrası yeni hamle! Google diğer yayıncılar için de harekete geçti...
Google, Almanya, Fransa ve diğer dört Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki 300'den fazla yayıncıya telif ücreti ödeyeceği belirtildi. Reuters'in haberine göre, teknoloji şirketi diğer yayıncıların da kaydolmasını kolaylaştıracak adımlar atacak.

ABD merkezli teknoloji şirketinin bu kararı, üç yıl önce Google ve diğer çevrimiçi platformların müzisyenlere, sanatçılara, yazarlara, medya kuruluşlarına ve gazetecilere çalışmalarını kullanmaları için ödeme yapmasını gerektiren AB telif hakkı yasalarının kabul edilmesinin ardından geldi.

AB, 2019 yılında yeni telif hakkı yasasını çıkararak, Google gibi arama motorlarının haber içeriğine bağlantı vermesi ve önizlemeler kullanması durumunda, yayıncılara telif hakkı doğduğunu güvence altına almıştı.

Avrupa haricinde dünyanın diğer bölgelerindeki medya organları da, uzunca bir süredir hükümetlere çevrimiçi platformların içerikler için adil bir ücret ödeme yapmasına dair yasalar çıkarma bulunuyor. Bu kapsamda, Avustralya geçen yıl bu tür ödemeleri zorunlu kılarken, Kanada da geçen ay benzer bir yasa çıkardı.

'YENİ BİR ÇÖZÜMÜ DUYURUYORUZ'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal, 'Şimdiye kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla ulusal, yerel ve uzman haber yayınını kapsayan anlaşmalarımız var. Almanya ve Macaristan'da başlayan ve önümüzdeki aylarda diğer AB ülkelerinde kullanıma sunulacak binlerce haber yayıncısına teklif sunmak için yeni bir çözümü duyuruyoruz' dedi.

Connal'ın duyurduğu yeni hizmetin, yayıncılara, Google'ın bir lisans ücreti karşılığında 'snippet'leri ve küçük resimleri göstermesine olanak tanıyan genişletilmiş bir haber önizleme sözleşmesi sunacağı belirtiliyor.

Google'ın Avrupa'da anlaşmaya vardığı yayın kuruluşlarının 3'te 2'sini ise Alman medya organları oluşturuyor. Bunlar arasında, Der Spiegel, Die Zeit ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi yayın kuruluşları bulunuyor.
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