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Ruble gaza geldi: Son yedi yılın zirvesinde

Rus enerji şirketi Gazprom, ödemelerini ruble ile yapmayan Finlandiya’nın gazını kesti. Gaz alan birçok ülkenin rubleyi kullanması ise Rus para biriminin son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkmasını sağladı. 1 dolar 59,18 rubleden işlem görüyor.

Ruble gaza geldi: Son yedi yılın zirvesinde
Ekleme: 21.05.2022 - 09:45 Güncelleme: 21.05.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Ruble gaza geldi: Son yedi yılın zirvesinde
Ukrayna’yı işgalinden sonra Rus para birimi rubleyi çökertmek için sayısız ambargo ve yaptırım uygulayan Batı blokunun çabaları sonuçsuz kaldı. Ruble, euro karşısında yüzde 9’luk sıçrama yaparak, Haziran 2015’ten bu yana olan 7 senelik süreçte en yüksek seviyesine ulaştı.


Dolar karşısında da yüzde 5 değer kazanan Rus para birimi, savaş öncesi dönemi geride bırakarak 1 dolar karşısında 59,18’den işlem gördü. Putin’in 31 Mart 2022 tarihinde imzaladığı kararnameye göre, doğal gaz almak isteyen ülkelerin Gazprombank’ta hesap açarak ödemeleri Moskova Borsası’nda rubleye çevirmek zorunda olduğu belirtiliyor. Gaz alan ülkelerin ruble ile ticaret yapmasının, Rus para biriminin değerinin artmasına neden olduğu düşünülüyor. Önceki gün Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya’dan gaz ithal eden 54 müşterinin yarısının ruble ile ödemeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

Ruble ile ödeme planını kabul edenler arasında Almanya, Fransa, İtalya, Slovakya ve Macaristan menşeli şirketler bulunuyor. Öte yandan Rus enerji şirketi Gazprom, ödemelerini ruble ile yapmayan Finlandiya’ya Rusya’dan tedarik edilen gaz akışını keseceğini açıkladı. Finlandiya, Rusya’nın uyarılarına rağmen 2 gün önce resmen NATO’ya katılmak üzere başvuruda bulunmuştu.
Rusya Finlandiya'nın gazını kesti
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Ruble gaza geldi: Son yedi yılın zirvesinde
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