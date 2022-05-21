Maymun çiçeği salgınında skaldal gerçek!

İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı. Kanada, İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç ve ABD'de de görülen virüs giderek daha fazla ülkeye sıçrıyor.Genellikle hayvandan insana ve insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açıyor.Dünyayı diken üstünde tutan salgınla ilgili Belçika'dan şoke eden bir haber geldi. 20 Mayıs'ta ilk maymun çiçeği vakasını bildiren Belçika yetkilileri, yeni açıklamalarıyla olay yarattı.Belçika'da maymun çiçeği virüsünün Antwerp kentinde düzenlenen Darklands isimli 'fetiş festivalinden' yayıldığı belirlendi.Antwerp Tropik Sağlık Enstitüsü dün sabah saatlerinde ülkede ilk vakayı duyurmuş, kısa süre içinde ilk hastayla temaslı ikinci vakanın da teyit edileceğini bildirmişti.Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, daha sonra yaptığı açıklamada vaka sayısının 3'e çıktığını duyurdu.5 Mayıs'ta Antwerp'te düzenlenen 4 günlük Darklands festivalinin organizatörleri ise virüsün etkinliğe yurt dışından katılan kişilerce taşındığını, Sağlık Bakanlığının da bunu doğruladığını açıkladı.Salgının fetiş festivali nedeniyle yayılmış olması, dünyanın da gündeme oturdu. İsrail'de de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği virüsünün saptandığı, adı açıklanmayan otuz yaşlarında bir erkekte virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesine nakledildiği belirtildi.Açıklamada, hastanın, 'ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkede daha fazla vaka beklediği konusunda uyarıda bulunmuştu.Virüsün insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak virüs bulaşmış yatak takımları ve giysiler gibi nesnelerle temas durumunda veya virüslü kişiyle uzun süre yakın temas halinde solunum yoluyla bulaşmanın gerçekleşebileceği bildirildi.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.