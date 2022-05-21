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Keneyi eliyle ezdi, hayatından oldu!

Sivas'ta keneyi eliyle ezerek öldüren 74 yaşındaki çiftçi Kaşif Tunç, Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı'ndan (KKKA) hayatını kaybetti.

Ekleme: 21.05.2022 - 20:47 Güncelleme: 21.05.2022 - 20:51 / Editör: Ozge Selin
Keneyi eliyle ezdi, hayatından oldu!Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçilik yapan Kaşif Tunç, ineğinin memelerine yapışan keneyi eliyle ezerek öldürdü. Daha sonra elini yıkamadan tütün saran Kaşif Tunç'a KKKA virüsü bulaştı. Bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Zara Devlet Hastanesi'ne giden Tunç'a, KKKA hastalığı teşhisi konuldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kaşif Tunç, yoğun bakımda süren 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Yılmaz Tunç'un cenazesi Zara ilçesinde toprağa verildi.
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