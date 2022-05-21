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İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile telefon görüşmesi yaptı. Andersson, ülkesinin terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini de vurguladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise "Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor" ifadelerini kullandı...

İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması!
Ekleme: 21.05.2022 - 23:18 Güncelleme: 21.05.2022 - 23:32 / Editör: Ozge Selin
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması!
Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu. PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede 'İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim.' diye konuştu.

Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz.

Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA, TERÖRÜN TÜM BİÇİMLERİNİ KINIYOR

Görüşme sonrası Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise 'NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinin güvenliğine bağlı kalacağını ve böylece ilişkilerimizin daha da güçleneceğini belirttim. Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor. Yakın diyaloğumuz devam ediyor' dedi.
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